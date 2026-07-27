Chủ động phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 27-7, UBND xã Tây Phương, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) 7 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hội nghị khẳng định quyết tâm xây dựng thế trận PCCC vững chắc từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", lấy phòng ngừa là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cấn Văn Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương nhấn mạnh, với đặc thù là địa bàn rộng hơn 31km², gồm 21 thôn, hơn 102.000 nhân khẩu, tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và kho bãi, xã Tây Phương luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường nhỏ hẹp, nguồn nước chữa cháy tại một số khu vực còn hạn chế cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Cấn Văn Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tây Phương phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong 7 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; kiện toàn lực lượng dân phòng, thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở có nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và tăng cường công tác kiểm tra định kỳ. Vai trò nòng cốt của Công an xã trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra được phát huy rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Đến nay, toàn xã có 1.738 cơ sở thuộc diện UBND xã quản lý và 2.754 cơ sở thuộc diện Công an thành phố quản lý. Trong đó, 1.682 cơ sở đã được hướng dẫn cập nhật dữ liệu quản lý; 342 cơ sở được kiểm tra, hướng dẫn khắc phục tồn tại về PCCC. Qua rà soát vẫn còn khoảng 343 cơ sở cần tiếp tục đánh giá, phân loại để có giải pháp xử lý phù hợp.

Toàn cảnh hội nghị

Đặc biệt, mạng lưới lực lượng PCCC cơ sở tiếp tục được củng cố với 42 đội dân phòng tại 21 thôn, 183 Tổ liên gia an toàn PCCC, 419 điểm chữa cháy công cộng, 8 xe chữa cháy hoán cải và 1 xe téc nước. Đây là lực lượng quan trọng xử lý hiệu quả các tình huống cháy ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.

Trung tá Dương Văn Thắng - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 30 phát biểu tại hội nghị

Thiếu tá Phùng Anh Nam, Phó trưởng Công an xã Tây Phương phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng. Trong 7 tháng đầu năm, xã đã phát hành khoảng 2.500 tờ rơi, vận động hơn 2.500 hộ dân, cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho khoảng 2.000 lượt người, trong đó có 732 thành viên đội dân phòng của 21 thôn và 300 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Quyết liệt khắc phục tồn tại, xây dựng địa bàn an toàn

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại như số lượng cơ sở phải quản lý lớn, trong khi lực lượng còn mỏng; ý thức chấp hành quy định về PCCC của một bộ phận chủ cơ sở chưa cao; nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa bảo đảm lối thoát nạn, hệ thống điện còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số đội dân phòng, tổ liên gia an toàn PCCC hoạt động chưa đồng đều; phương tiện chữa cháy tại cơ sở còn thiếu hoặc xuống cấp.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Phương yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở có nguy cơ cao như nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ, làng nghề, kho hàng, xưởng sản xuất; kiểm tra việc khắc phục các kiến nghị đã ban hành và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Các phòng, ban chuyên môn được giao rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; phối hợp ngành điện và viễn thông xử lý tình trạng dây điện, cáp thông tin chằng chịt, mất an toàn. Công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng trực quan, sát từng nhóm đối tượng, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và tuyên truyền lưu động tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Đối với các thôn dân cư, lãnh đạo xã yêu cầu Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trực tiếp chỉ đạo công tác PCCC; thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đội dân phòng, tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng; vận động mỗi hộ gia đình có ít nhất một người cài đặt và sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114", nâng cao kỹ năng xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tây Phương nhấn mạnh, bảo đảm an toàn PCCC và CNCH không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và từng hộ dân. Chỉ khi từng người dân chủ động phòng ngừa, từng cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn PCCC thì mới có thể xây dựng môi trường sống, sản xuất an toàn, góp phần giữ vững ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.