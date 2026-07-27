Xếp lương, vị trí việc làm với cán bộ do bầu cử, phê chuẩn thế nào?

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về việc xếp lương, ngạch, vị trí việc làm với cán bộ do bầu cử, phê chuẩn và xếp ngạch chuyên viên chính với Phó chủ tịch HĐND, UBND xã.

Không quy định vị trí việc làm với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND

Bộ Nội vụ đã có công văn trao đổi với một số địa phương về các nội dung liên quan đến vị trí việc làm, xếp ngạch với cán bộ, công chức sau khi triển khai các quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương và quản lý công chức.

Cụ thể, về vị trí việc làm, xếp ngạch đối với cán bộ, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025, Luật Cán bộ, công chức 2025.

Theo đó, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó trưởng Ban của HĐND, Ủy viên chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã được xác định là cán bộ do bầu cử, phê chuẩn.

Việc quản lý, bố trí, sử dụng được thực hiện theo chức vụ, chức danh do bầu cử, phê chuẩn; chức danh này đồng thời là vị trí công tác của cán bộ.

Do vậy, không áp dụng chế định vị trí việc làm theo quy định đối với công chức tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức. Đồng thời, không đặt ra việc xác định và phê duyệt vị trí việc làm đối với các chức danh này.

Bên cạnh đó, theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

Tại Nghị quyết số 122/2026/UBTVQH15, phụ cấp chức vụ đối với chức danh Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách đối với Hà Nội và TP. HCM hệ số là 0,60; các tỉnh, thành phố còn lại hệ số là 0,50.

Mức phụ cấp chức vụ đối với chức danh Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nêu trên bằng với mức phụ cấp Trưởng phòng Sở và tương đương quy định tại Nghị định số 204.

Tại Quy định số 368-QĐ/TW, đã quy định danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đồng thời, các ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy định của Trung ương.

Do đó, trên cơ sở chức danh, chức vụ tương đương theo quy định của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền căn cứ các quy định nêu trên để xem xét, quyết định theo thẩm quyền phân cấp quản lý việc xếp lương, xếp ngạch đối với cán bộ.

Đối với trường hợp là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố, việc xếp ngạch thực hiện theo Nghị quyết số 303/NQ-UBTVQH16.

Liên quan đến việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, Bộ Nội vụ cho biết tiếp tục thực hiện căn cứ Quy định số 368 và Nghị định số 361. Theo đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND cấp xã được xếp ngạch chuyên viên chính.

Về việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với số lượng cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện theo số lượng khung quy định của Chính phủ tại Nghị định số 370/2025/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị định số 361 không quy định cụ thể cách thức, tiêu chí để lựa chọn từng cá nhân cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã để xếp ngạch chuyên viên chính.

Theo đó, việc lựa chọn được thực hiện trên cơ sở các yếu tố chủ yếu như: Yêu cầu của vị trí việc làm, bao gồm mức độ phức tạp, phạm vi ảnh hưởng, tính chất tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược của lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ngoài ra còn dựa vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức; nhu cầu bố trí, sử dụng công chức của cơ quan, tổ chức.

Bộ Nội vụ lý giải, việc không quy định cách thức, tiêu chí cụ thể nhằm bảo đảm nguyên tắc quản lý công chức theo vị trí việc làm. Đồng thời, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng công chức trong bố trí, sử dụng và quản lý đội ngũ.

Do vậy, địa phương chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xác định, ban hành tiêu chí lựa chọn công chức là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã, để xếp ngạch chuyên viên chính theo quy định.