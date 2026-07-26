Giáo dục truyền thống cách mạng qua các hoạt động tri ân sâu sắc

ANTD.VN -Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đã có chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Đây không chỉ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đi trước mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc.

Trân trọng quá khứ, biết ơn lịch sử chính là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng

Trong không khí linh thiêng và xúc động của những ngày tháng 7, Công an phường Hà Đông đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây": Dâng hoa, thắp hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Công an Thủ đô; Dâng hoa, thắp hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vạn Phúc và Nghĩa trang Liệt sĩ Quang Trung trên địa bàn phường Hà Đông.

Đoàn công tác của Công an phường đã đến tận nhà thăm hỏi, trao quà và ân cần động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Những cuộc trò chuyện ấm áp, những lời hỏi thăm chân thành đã góp phần sẻ chia, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương của các gia đình.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thượng tá Phạm Văn Trọng - Trưởng Công an phường Hà Đông xúc động chia sẻ: "Mỗi nén hương dâng lên, mỗi món quà trao đi không chỉ là hành trình tri ân quá khứ mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ. Thông qua những hoạt động thực tế này, chúng tôi muốn khắc sâu vào tâm khảm mỗi cán bộ, chiến sĩ đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình và sự đánh đổi to lớn của các thế hệ đi trước. Đây chính là động lực để Công an phường Hà Đông tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Chuỗi hoạt động tri ân của Công an phường Hà Đông không chỉ dừng lại ở giá trị tinh thần mà còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân.

Sự trân trọng quá khứ, biết ơn lịch sử chính là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng, giữ vững an ninh trật tự, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô.

Sau đây là những hình ảnh trong chuỗi hoạt động tri ân đầy ý nghĩa của Công an phường Hà Đông