Cụm thi đua số 6 tiếp nối truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa"

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các gia đình chính sách, cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Những việc làm ý nghĩa không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cống hiến cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Cụm.

Cụm thi đua số 6 trao quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Cụm thi đua số 6, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân với nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực, thể hiện truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" của lực lượng Công an nhân dân.

Cụm thi đua số 6 trao quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ

Trong khuôn khổ các hoạt động, Cụm thi đua số 6 đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và trao 11 suất quà tới các cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị trong Cụm. Mỗi phần quà là sự sẻ chia, động viên, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những cán bộ, gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 6 khẳng định, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các đơn vị trong Cụm xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm và tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ đi trước. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng quà, chuỗi hoạt động tri ân của Cụm thi đua số 6 còn hướng tới việc lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.

Những hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp 27-7 đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng thời tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Cụm thi đua số 6 sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước.