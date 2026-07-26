“Chiến dịch” đặc biệt của Công an Hà Nội và hành trình tri ân các anh hùng, liệt sĩ

ANTD.VN - Chiến dịch thu nhận mẫu ADN của CATP Hà Nội là hành trình tri ân đầy nhân văn, kết nối khoa học với lòng biết ơn sâu sắc, khẳng định trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô, đồng thời thắp lên niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ được đón người con thân yêu… trở về.

Hình ảnh Công an Thủ đô tại các buổi thu nhận mẫu ADN

Thắp hy vọng đoàn tụ bằng trách nhiệm người lính

Sáng sớm một ngày tháng 7-2026, nhà văn hóa xã Phú Xuyên (Hà Nội) đông kín thân nhân liệt sĩ từ nhiều địa phương tìm về. Trên gương mặt mỗi người là những cảm xúc khó gọi thành tên sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Hôm nay họ gửi gắm niềm hy vọng vào một giọt máu nhỏ bé, mong một ngày người thân có thể “trở về” với đúng tên tuổi của mình.

Thượng tá Vũ Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (CATP Hà Nội) cho biết, thực hiện Kế hoạch số 03 của Ban chỉ đạo thành phố về việc triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027); Kế hoạch của Bộ Công an mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”, CATP đã ban hành Kế hoạch số 306 mở đợt “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 24-6-2026, ngay tại lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Công an (trực tuyến xuống điểm cầu công an 34 tỉnh, thành phố, 3.321 điểm cầu công an cấp xã), CATP đã tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 50 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Ngay sau đó, trong 8 ngày liên tiếp (từ 25-6 đến 2-7), CATP đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện việc thu mẫu ADN tại 126 xã, phường trên toàn địa bàn Hà Nội với mô hình thiết lập mỗi ngày 5 trạm thu mẫu tập trung với 15 tổ công tác.

Tại các điểm thu thập, người dân được hướng dẫn theo từng bước, từ đối chiếu thông tin, rà soát hồ sơ đến lấy mẫu và cập nhật dữ liệu ngay trên hệ thống. Trong cao điểm, CATP Hà Nội đặt mục tiêu thu nhập khoảng 17.600 mẫu sinh phẩm ADN của 417 anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Để đảm bảo công tác thực hiện trang trọng, an ninh, an toàn, đúng mục đích, yêu cầu của đợt cao điểm, CATP Hà Nội đã có công văn đôn đốc, hướng dẫn công an cấp xã tham mưu UBND cùng cấp để có kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin; huy động cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện tại địa bàn, chuẩn bị kỹ các điều kiện hậu cần, xe ô tô đưa đón thân nhân liệt sĩ và đội ngũ y tế bảo đảm sức khỏe cho thân nhân đến thu nhận mẫu.

Lực lượng công an đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thu nhận mẫu tập trung; phối hợp các phòng nghiệp vụ có liên quan xử lý các thông tin sai lệch, tiêu cực; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong quá trình thu mẫu.

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ không đủ điều kiện đi lại do ốm đau, bệnh tật, già yếu… Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động có phương án thu nhận lưu động đến tận nhà người dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực của 126 xã, phường phối hợp với Lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tham gia rà soát đảm bảo chính xác mọi thông tin của thân thân liệt sĩ, không để trường hợp nào bị sót lọt.

Theo Thượng tá Vũ Thị Thủy, trên thực tế từ tháng 8-2024 CATP Hà Nội đã tham mưu UBND TP triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là đơn vị đầu tiên của cả nước triển khai nội dung này, CATP đã tổ chức hàng chục đợt thu nhận lưu động và thu nhận được 470 mẫu sinh phẩm ADN trên địa bàn đối với những đối tượng thân nhân họ ngoại của các liệt sĩ chưa xác định danh tính như Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ đẻ liệt sĩ, thân nhân già yếu sức khỏe tiên lượng xấu...

Tính đến ngày 16-7-2026, CATP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm với kết quả vượt trội là 15.223 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã được thu thập thành công và số hóa đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu. So sánh với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về tiến độ rà soát, thu nhận dữ liệu ADN kể từ sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 24-6-2026.

“Có kinh nghiệm từ 2 năm trước, và hôm nay trong cao điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cùng với sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân, lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm phấn đấu thu mẫu sinh phẩm ADN đạt tỷ lệ 100% với số thân nhân đủ điều kiện” - Thượng tá Vũ Thị Thủy khẳng định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên đến nhà thu nhận mẫu ADN và hỗ trợ nhân dân tại điểm thu nhận mẫu tập trung

Sự sáng tạo của một chiến dịch

Để đạt được con số kỷ lục trên trong thời gian ngắn, lực lượng Công an Thủ đô đã triển khai phương châm hành động: “Mệnh lệnh từ trái tim”, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tại khắp các địa bàn. Cụ thể, lực lượng Cảnh sát khu vực các xã, phường đã trực tiếp đến tận nhà đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn, hỗ trợ gia đình làm thủ tục thu nhận hồ sơ, làm sạch dữ liệu dân cư và phối hợp lấy mẫu ngay tại nhà. Nhiều trường hợp người thân liệt sĩ đã lớn tuổi (từ 70 đến trên 100 tuổi), vân tay bị mờ hoặc không thể di chuyển, công an các đơn vị đã kiên trì tích hợp dữ liệu, đối chiếu thông tin dữ liệu dân cư chính xác tuyệt đối, tạo dựng niềm tin rất lớn cho người dân.

Lá thư cảm ơn viết tay của ông Bùi Công Khanh gửi Công an phường Ngọc Hà; ông Trần Khắc Thứ gửi Công an phường Kim Liên với tiêu đề “Thỏa lòng mong ước 56 năm” đã nói lên điều đó. Tại các điểm thu mẫu tập trung, Công an Hà Nội phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà tri ân cho các thân nhân liệt sĩ, tạo không khí trang trọng và ấm áp tình nghĩa.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng quy mô và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, “Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin” của CATP Hà Nội còn tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Những hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc động về cán bộ, chiến sĩ công an tận tình dìu, bế, cõng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ già thân nhân liệt sĩ đến điểm lấy mẫu; những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt khi hy vọng tìm lại tên tuổi người thân được nhen lên sau nhiều thập kỷ... đã chạm đến trái tim hàng triệu người dân.

Trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, fanpage Công an thành phố Hà Nội cùng hàng loạt trang thông tin chính thống của công an các xã, phường liên tục cập nhật những hình ảnh, câu chuyện đẹp từ cơ sở. Không còn là những thông tin khô cứng về một nhiệm vụ chuyên môn, mỗi bài viết là một lát cắt đời thường, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về sự tận tụy của lực lượng Công an Thủ đô đối với thân nhân các anh hùng, liệt sĩ.

Ở nhiều địa phương, hình ảnh cán bộ công an ân cần đỡ từng cụ già lên xe lăn, cõng các cụ vượt bậc thềm, kiên nhẫn hướng dẫn từng thủ tục hay lặng lẽ nắm chặt bàn tay những người mẹ đã ngoài 80 - 90 tuổi đã trở thành những bức ảnh có sức lay động đặc biệt. Hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận của người dân đều chung một cảm xúc xúc động và biết ơn trước những việc làm bình dị nhưng giàu tính nhân văn ấy.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thanh Oai cõng thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN

Không dừng lại ở những bài viết, Công an phường Kim Liên còn chủ động đổi mới cách thức truyền thông khi xây dựng video tuyên truyền về chiến dịch bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Video do chính cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thực hiện không chỉ giới thiệu ý nghĩa của chiến dịch đến người dân trong nước mà còn lan tỏa thông điệp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tới bạn bè quốc tế và người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội. Cách làm sáng tạo đã thể hiện hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn chủ động hội nhập, ứng dụng ngoại ngữ để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội đã góp phần nhân lên giá trị của chiến dịch thu nhận mẫu ADN. Những hình ảnh đẹp, những câu chuyện đầy xúc động và những lá thư cảm ơn chân thành không chỉ lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mà còn góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trọng dân, tận tụy “Vì nhân dân phục vụ”.

Đó cũng là minh chứng sinh động cho thấy, khi những việc làm xuất phát từ trái tim được sẻ chia bằng sự chân thành, sức lan tỏa sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ của một chiến dịch, trở thành nguồn cảm hứng đẹp về trách nhiệm, lòng nhân ái và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thượng tá Vũ Thị Thủy - Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội: Bước đột phá của hành trình đưa các anh hùng, liệt sĩ “trở về” Công an Hà Nội cùng cơ quan chức năng khảo sát các nghĩa trang Tính đến ngày 20-6-2026, Hà Nội đã hoàn thành khảo sát tại 340 nghĩa trang với hơn 54.200 phần mộ liệt sĩ, trong đó trên 25.800 phần mộ mới chỉ có một phần thông tin và hơn 8.000 phần mộ chưa xác định được danh tính cần tiếp tục lấy mẫu hài cốt để giám định AND. Gần 23.000 dữ liệu thân nhân liệt sĩ cũng đã được cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ đối sánh. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ bổ sung thêm một dữ liệu khoa học mà còn thắp lên hy vọng đoàn tụ của hàng nghìn gia đình đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ. Hành trình tìm kiếm danh tính cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn là nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Sau nhiều thập kỷ, thời gian và các yếu tố ngoại cảnh đã làm mờ đi nhiều dấu vết lịch sử khiến công tác tìm kiếm, quy tập gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ sinh học phân tích ADN kết hợp với hệ thống Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư được xác định là bước đột phá mang tính quyết định để giải quyết triệt để vấn đề này, đáp ứng mong mỏi kéo dài của các gia đình chính sách. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đang góp phần viết lên hành trình tri ân bằng trách nhiệm, bằng công nghệ và trên hết là bằng sự biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.