Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Ngày 24-7, UBND xã Tây Phương, Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH dành cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND xã Tây Phương, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội, Công an xã Tây Phương cùng đông đảo chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Thiếu tá Kiều Việt Hưng, Đội phó Đội CC và CNCH khu vực 30, Công an thành phố Hà Nội trao đổi các nội dung liên quan đến công tác an toàn PCCC

Báo cáo viên Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30

Phát biểu tại hội nghị, báo cáo viên của Đội CC và CNCH khu vực 30, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo viên, thực tế cho thấy nhiều vụ cháy lớn thời gian qua không chỉ xuất phát từ các yếu tố khách quan mà còn bắt nguồn từ sự chủ quan, lơ là của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các quy định về PCCC. Vì vậy, người đứng đầu cơ sở giữ vai trò quyết định đối với hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị mình.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy; hướng dẫn xây dựng, duy trì hệ thống quản lý an toàn PCCC; tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn như hệ thống điện xuống cấp, hàng hóa sắp xếp không bảo đảm khoảng cách, lấn chiếm lối thoát nạn hoặc phương tiện chữa cháy không được bảo dưỡng theo quy định.

Thiếu tá Phùng Anh Nam, Phó trưởng Công an xã Tây Phương trao đổi các nội dung

Bên cạnh đó, đồng chí Phùng Anh Nam, Phó trưởng Công an xã Tây Phương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư kinh phí trang bị, bảo dưỡng hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy ban đầu và các thiết bị phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ; tuyệt đối không sử dụng các thiết bị đã hư hỏng, quá hạn hoặc hoạt động không hiệu quả.

Một nội dung quan trọng được nhấn mạnh là việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố. Đồng thời, xây dựng văn hóa an toàn phòng cháy trong mỗi doanh nghiệp, coi việc chấp hành các quy định về PCCC là trách nhiệm của từng cá nhân.

Từ thực tiễn trên địa bàn, báo cáo viên đã thông tin về một số vụ cháy xảy ra gần đây tại xã Tây Phương gây thiệt hại lớn về tài sản. Những vụ việc này là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả của sự chủ quan, thiếu kiểm tra và chưa đầu tư đầy đủ cho công tác phòng cháy.

Báo cáo viên hướng dẫn các nội dung liên quan công tác PCCC

Hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị an toàn PCCC

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra cháy, từ việc nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, đồng thời kịp thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH để triển khai cứu chữa. Sau khi sự cố xảy ra, người đứng đầu cơ sở phải bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đô – Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tây Phương phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Đô – Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tây Phương, thông qua hội nghị, UBND xã Tây Phương và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển bền vững trên địa bàn xã.