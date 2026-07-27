Miền núi phía Bắc lại đón mưa cấp tập lên tới 250mm

ANTD.VN -Dự báo, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Đêm qua và sáng sớm nay 27/7, khu vực vùng núi Bắc bộ, Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/7 đến 3 giờ ngày 27/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Hang Kia (Phú Thọ) 54mm, Hồ Tà Rục (Khánh Hòa) 85,8mm, Hàm Rồng (Cà Mau) 44,4mm…

Dự báo, từ chiều tối 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác của Bắc bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Khu vực vùng núi phía Bắc mưa lớn cấp tập tái xuất

Ngoài ra, ngày và đêm 27/7 khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa 20-40mm, cục có nơi mưa to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm);

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 3

Dự báo, từ ngày 29/7 mưa lớn ở các khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ giảm dần. Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.