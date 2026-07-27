Hoạt động nghĩa tình của Công an xã Phù Đổng

ANTD.VN - Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Công an xã Phù Đổng (Hà Nội) đã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên và thăm hỏi động viên các gia đình thương binh, bệnh binh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phát huy truyền thống tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, được sự nhất trí của tập thể Đảng ủy – Ban Chỉ huy đơn vị, Công an xã Phù Đổng đã tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ Yên Viên do đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã là Trưởng đoàn.

Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an xã Phù Đổng tri ân, thắp hương tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền hòa bình cho đất nước

Tiếp nối chương trình, Công an xã chia thành hai đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, bệnh binh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại các gia đình đến thăm, cán bộ Công an xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đoàn cũng gửi lời động viên tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mong các gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Công an xã trao quà, thăm hỏi gia đình chính sách

Nhân dịp này, Công an xã Phù Đổng đã trao tặng những phần quà thiết thực như lời tri ân, sẻ chia và động viên tinh thần đối với các gia đình. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm chân thành của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Đổng đối với các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Hoạt động viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Đổng tăng cường mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, phát huy tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh", Thượng tá Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ.

Trong thời gian tới, Công an xã Phù Đổng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.