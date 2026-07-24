Xã Tây Phương tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24-7, xã Tây Phương, Hà Nội đã tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Cấn Văn Hương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn, tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các phòng ban ngành xã Tây Phương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, xã Hạ Bằng và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ xã Thạch Thất, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Tây Phương kính cẩn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Xã Tây Phương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, xã Hạ Bằng và Đền thờ các anh hùng liệt sĩ xã Thạch Thất, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tàu, sinh năm 1925, tại thôn Bình Phú, xã Tây Phương. Tại gia đình, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, các đoàn công tác của UBND xã Tây Phương, do các đồng chí Thường trực Đảng ủy - UVBTV ĐU xã Tây Phương làm trưởng đoàn; các đồng chí UV BCH Đảng bộ, Ban Thường trực UBMTTQ, Trưởng - Phó các Ban HĐND xã, Lãnh đạo các cơ quan, Phòng, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, BCH Công an, Quân sự, Chuyên viên Phòng Văn hóa - xã hội, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn... cũng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nhà bia tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ Canh Nậu, Dị Nậu, Hương Ngải, Chàng Sơn, Thạch Xá, Đền thờ liệt sĩ Phùng Xá, Bình Phú, Hữu Bằng và Đền thờ Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tàu, sinh năm 1925, tại thôn Bình Phú, xã Tây Phương.

Nhân dịp này các đoàn cũng đến thăm, tặng quà các đồng chí là thương binh, bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình người có công với cách mạng tại các thôn dân cư trên địa bàn xã.

Nhân dịp này các đoàn cũng đến thăm, tặng quà các đồng chí là thương binh, bệnh binh, các gia đình thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và các gia đình người có công với cách mạng tại các thôn dân cư trên địa bàn xã.

Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo xã đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Các hoạt động dâng hương, thăm hỏi, tặng quà được tổ chức trang trọng, thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tây Phương đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì quê hương, đất nước.

Hoạt động thăm, tặng quà người có công và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng trên địa bàn xã.