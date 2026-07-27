Đánh giá đúng thực chất kết quả chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị

ANTD.VN - Sáng 27-7-2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 89-02 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATP tiến hành làm việc với Đảng ủy Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an phường Hoàn Kiếm và Công an xã Đông Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - Phó Giám đốc CATP, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 89-02 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 89-02 chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 89-02; các thành viên Đoàn kiểm tra thuộc các đơn vị chức năng; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoàn Kiếm, xã Đông Anh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên của 3 đơn vị được kiểm tra gồm Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an phường Hoàn Kiếm và Công an xã Đông Anh.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, cuộc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại hội nghị

Do đó, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu các tổ chức Đảng, Đảng viên được kiểm tra phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, khách quan; cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, sổ sách, tài liệu, bảo đảm thông tin, số liệu chính xác và thống nhất với hồ sơ thực tế.

Quá trình kiểm tra phải phân định rõ các giai đoạn trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; làm rõ việc tiếp nhận, chuyển giao, phân công và giải quyết hồ sơ, vụ án, vụ việc.

Đại tá Trần Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT phát biểu tại hội nghị

“Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào báo cáo mà phải đối chiếu giữa hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ và dữ liệu trên các hệ thống phần mềm. Các thành viên Đoàn kiểm tra phải làm việc khách quan, công tâm, khẩn trương, đúng quy định, đánh giá đúng thực chất; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của đơn vị để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

Thượng tá Nguyễn Quang Hội, Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Hải Bắc, Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Thư ký Đoàn kiểm tra đã thông qua nội dung phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và quán triệt Quy định hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát số 89-02.

Tiếp đó, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát đã báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn và các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra; đồng thời quán triệt yêu cầu, phương pháp, hình thức thẩm tra, xác minh tài liệu.

Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc diện kiểm tra đã báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra, nêu những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.

Trên cơ sở đó, các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ một số nội dung; yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra, đối chiếu thực tế. Đại diện các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, giải trình bước đầu và thống nhất phối hợp triển khai các nội dung, phương pháp, kế hoạch kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cơ bản thống nhất với nội dung, phương pháp và kế hoạch kiểm tra; yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu; phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, bảo đảm quá trình kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, khách quan, thực chất nhưng không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đối với những thiếu sót có thể khắc phục ngay, các đơn vị phải chủ động bổ sung, hoàn thiện đúng quy định, phản ánh đúng thực tế, tuyệt đối không hợp thức hóa hồ sơ hoặc thực hiện mang tính đối phó.

Kết quả kiểm tra phải chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống tội phạm và giải quyết các vụ án, vụ việc trong thời gian tới.