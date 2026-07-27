An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0 bình luận
Duy Tiến

ANTD.VN - Sáng 27-7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

ha-noi1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Quang Thái)

Sáng nay, 27-7, nhân dịp gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944 - 2024) tổ chức lễ thắp hương tưởng nhớ 2 năm ngày mất đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng dẫn đầu đã đến thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ lòng biết ơn công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với Thủ đô và đất nước.

ha-noi2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trò chuyện thân mật với phu nhân Ngô Thị Mận
﻿(Ảnh: Quang Thái)

Ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới bà Ngô Thị Mận - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ trân trọng những cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; nguyện cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô học tập, noi theo tấm gương đạo đức và tinh thần cống hiến hết lòng, hết sức vì nước, vì dân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, thực sự tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong cuộc đời cống hiến trọn vẹn, đầy vẻ vang của mình, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 8 năm công tác tại Thành ủy Hà Nội, trong đó có 6 năm rưỡi (từ tháng 1-2000 đến tháng 6-2006) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội; có nhiều chỉ đạo sâu sắc và đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Thủ đô.

Tin liên quan

Từ khóa:

#cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng #Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng