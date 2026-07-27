Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ANTD.VN - Sáng 27-7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo xuất sắc, người cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Quang Thái)

Sáng nay, 27-7, nhân dịp gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944 - 2024) tổ chức lễ thắp hương tưởng nhớ 2 năm ngày mất đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng dẫn đầu đã đến thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bày tỏ lòng biết ơn công lao, đóng góp to lớn của đồng chí đối với Thủ đô và đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội trò chuyện thân mật với phu nhân Ngô Thị Mận

﻿(Ảnh: Quang Thái)

Ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe tới bà Ngô Thị Mận - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ trân trọng những cống hiến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng; nguyện cùng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô học tập, noi theo tấm gương đạo đức và tinh thần cống hiến hết lòng, hết sức vì nước, vì dân của đồng chí Nguyễn Phú Trọng để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, thực sự tiên phong trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong cuộc đời cống hiến trọn vẹn, đầy vẻ vang của mình, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 8 năm công tác tại Thành ủy Hà Nội, trong đó có 6 năm rưỡi (từ tháng 1-2000 đến tháng 6-2006) giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội; có nhiều chỉ đạo sâu sắc và đóng góp to lớn đối với sự phát triển của Thủ đô.