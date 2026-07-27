Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân thương binh - liệt sĩ, người có công với cách mạng

ANTD.VN - Giữa những ngày tháng Bảy lịch sử, khi không khí tri ân bao trùm khắp mọi miền Tổ quốc, dấu ấn Agribank - định chế tài chính hàng đầu, “Ngân hàng vì cộng đồng” càng trở nên sâu đậm trong lòng nhân dân bởi những hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Đại diện Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV (hàng trên cùng, ngoài cùng bên phải) tham gia Đoàn công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm và tặng quà thương, bệnh binh tại Ninh Bình

Trong công cuộc chiến đấu giành nền độc lập cho dân tộc, hàng chục vạn Anh hùng liệt sĩ đến từ mọi miền của Tổ quốc, năm xưa đã ra đi theo tiếng gọi của hồn thiêng sông núi, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những Anh hùng liệt sĩ bất khuất, có người có tên, có người chưa biết tên, có người còn chưa tìm thấy hài cốt, nhưng chính họ đã làm nên lịch sử.

Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã thấm vào từng thớ đất, hang đá, cỏ cây, từng con suối, dòng sông và đã góp phần tô thắm lên lá cờ đỏ sao vàng vinh quang của Tổ quốc.

Giữa những ngọn đồi bát úp, những ngôi mộ ngay hàng thẳng lối tại các nghĩa trang, giữa khói hương trầm mặc và tiếng chuông vang vọng giữa thinh không, những câu chuyện chiến đấu dũng cảm hy sinh của bộ đội, thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả… được khơi gợi lại khiến bất cứ ai chứng kiến đều không khỏi bùi ngùi, xúc động.

Thật đáng tự hào khi trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, ngành Ngân hàng cũng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, góp phần tạo nên con đường tiền tệ huyền thoại, được xem là con đường chiến lược thứ 5 trong kháng chiến (cùng với đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ, đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, đường hàng không và đường ống xăng dầu) đảm bảo lưu thông huyết mạch tiền tệ, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã có hàng nghìn lượt cán bộ ngân hàng lên đường thực hiện nhiệm vụ đầy khó khăn, gian khổ, trong đó có 82 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh.

Khi “Uống nước nhớ nguồn” trở thành bản sắc

Trải qua hành trình xây dựng và đồng hành phát triển cùng đất nước, Agribank không chỉ khẳng định vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước trên thị trường tài chính - tiền tệ mà còn giữ vững danh hiệu “Ngân hàng vì cộng đồng” trong nhiều năm liên tiếp bởi những cống hiến bền bỉ hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và nhân dân.

Với Agribank, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là khẩu hiệu hay sự hưởng ứng mang tính phong trào mà đã trở thành một phần bản sắc văn hóa, thắm đượm nghĩa tình trong từng quyết sách và những hành động thiết thực. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy là những hoạt động tri ân được quan tâm, tổ chức thường xuyên, thể hiện sự chỉn chu và trang trọng từ cấp lãnh đạo cao nhất đến các đơn vị cơ sở trên toàn quốc.

Mỗi tháng Bảy về, hàng chục nghìn cán bộ, người lao động Agribank trong toàn hệ thống lại cùng chung một nhịp đập tri ân. Mỗi hoạt động đều gửi gắm lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm của Agribank đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Agribank trao quà tới Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Những hành trình khắc ghi dấu ấn tri ân

Tháng Bảy tri ân, Ban lãnh đạo Agribank, các cấp công đoàn và các đơn vị Agribank trên cả nước đã và đang đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; chăm lo đoàn viên là thương binh, thân nhân người có công với cách mạng.... Những nén hương thơm được dâng lên, những phần quà ý nghĩa được kính cẩn trao tận tay các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng là lời hứa danh dự của thế hệ hôm nay trước sự thầm lặng hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.

Ngày 16/7, tham gia Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trực tiếp thăm, tặng quà và động viên các thương binh, bệnh binh, người có công tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Tại nơi nuôi dưỡng những người con đã dâng hiến một phần xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc, những ánh mắt xúc động, những cái nắm tay ấm áp từ lãnh đạo Agribank là sự sẻ chia sâu sắc. Hoạt động này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội của một ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu, vừa khẳng định sự đồng hành chặt chẽ của Agribank cùng Chính phủ trong công tác chăm lo đời sống người có công.

Trước đó, trong 2 ngày 10 - 11/7/2026, Chủ tịch HĐTV và các lãnh đạo Agribank cũng đã tham gia Đoàn công tác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) do đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN dẫn đầu trong chuyến đi về nguồn tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị và làm lễ thả hoa bên bờ sông Thạch Hãn; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9; Hang 8 cô; Hang Y tá; viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc; Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn; dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn công tác đã trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng).

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên tham gia chương trình về nguồn cùng Đoàn công tác NHNN tại tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và trao tặng an sinh xã hội tại 03 tỉnh với tổng số tiền là 30 tỷ đồng (mỗi tỉnh 10 tỷ đồng)

Đặc biệt, sáng 23/7, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, vinh dự tham gia chương trình cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng NHNN Phạm Đức Ấn dẫn đầu, đại diện Agribank, đồng chí Phạm Toàn Vượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc cùng ngành Ngân hàng đã trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Thống đốc NHNN cùng lãnh đạo các NHTM trao tặng số tiền 300 tỷ đồng ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Đồng chí Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc, đại diện Agribank (thứ 10 từ phải sang) vinh dự tham gia cùng đoàn đại biểu ngành Ngân hàng

Trong chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đang lan tỏa sôi nổi từ Trụ sở chính đến các đơn vị trong toàn hệ thống, Công đoàn Agribank tổ chức các đoàn công tác đến thăm, tri ân và trao kinh phí hỗ trợ tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa... với tổng kinh phí 560 triệu đồng.

Công đoàn Agribank đã trao tặng Trung tâm điều dưỡng thương binh Lạng Giang (Bắc Ninh) 50 triệu đồng, Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) 100 triệu đồng, Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên (địa phận tỉnh Thái Bình cũ) 50 triệu đồng, Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng, Cơ sở điều dưỡng thương binh Nho Quan - Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình 50 triệu đồng.

Đồng chí Từ Thị Kim Thanh - Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank trao tặng 100 triệu đồng tới Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

Phát huy sứ mệnh tiên phong, xung kích, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Agribank phát động triển khai đợt hoạt động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên.

Từ các chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách đến những hành trình về nguồn, sinh hoạt chính trị, mỗi hoạt động đều góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Agribank đối với cộng đồng.

Bên cạnh việc đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tuổi trẻ Agribank tích cực hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, đồng thời phối hợp triển khai hoạt động phục dựng ảnh chân dung liệt sĩ tại nhiều địa phương.

Những hoạt động ý nghĩa này góp phần lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên Agribank tham gia các hoạt động tri ân, thăm hỏi và tặng quà người có công với cách mạng trong đợt cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026

Những chuyến "về nguồn" xúc động và tự hào

Nơi dải đất miền Trung một thời hoa lửa, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Trung (VPMT) cùng các chi nhánh Agribank trên địa bàn đã tổ chức nhiều hành trình về nguồn ý nghĩa hướng về các địa chỉ đỏ thiêng liêng.

Từ ngày 19 - 21/7/2026, VPMT tổ chức chương trình Hành trình “Về địa chỉ đỏ” và “Hướng về biển đảo” tại tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với quê hương, đất nước.

Từ Thành cổ Quảng Trị và Đặc khu Cồn Cỏ - nơi từng giọt máu hòa vào dòng sông Thạch Hãn, từng mảnh đất gắn liền với lịch sử kiên cường, đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Đường 9 - nơi yên nghỉ của hàng ngàn người con ưu tú đã ngã xuống vì đường trường Bắc - Nam, cán bộ, người lao động Agribank đã thành kính bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước. Đứng trước những hàng bia mộ trải dài thăm thẳm, mỗi người lao động Agribank không khỏi xúc động trước những sự hy sinh quá đỗi lớn lao.

Ngày 22/7, Văn phòng Đại diện Agribank khu vực miền Nam (VPMN) vinh dự đại diện Agribank tham gia đoàn đại biểu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; Nhà bia ghi danh liệt sĩ và Nhà quàn hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong chương trình, Đoàn đã đến thăm hiện trường, được thông tin về tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tham gia đoàn, Agribank tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc và chung tay gìn giữ những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Trên khắp mọi miền của Tổ quốc mến yêu, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi lên miền ngược, cán bộ, người lao động Agribank trong toàn hệ thống đang tiếp tục thực hiện những chương trình tri ân ý nghĩa với tất cả lòng thành kính, sự biết ơn đối với các thế hệ đi trước - những người đã cống hiến cả cuộc đời, máu xương, công sức, trí tuệ để giành, giữ nền độc lập cho dân tộc.

Những chương trình, nghĩa cử tri ân cao đẹp trong tháng Bảy chính là liều thuốc tinh thần vô giá đối với thương - bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và niềm tự hào thương hiệu trong mỗi Agribanker.

Vị thế của Agribank hôm nay không chỉ đo đếm bằng những con số tăng trưởng hay tổng tài sản hàng triệu tỷ đồng, mà còn được ghi nhận bởi niềm tin yêu của nhân dân - niềm tin vào một ngân hàng lớn mạnh và luôn trọn vẹn nghĩa tình.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, toàn thể người lao động Agribank trên khắp mọi miền Tổ quốc đang tiếp tục nâng cao nhiệt huyết lao động, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh. Mỗi giao dịch chúng ta thực hiện, mỗi đồng vốn chúng ta đưa đến khách hàng, người dân hôm nay không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là sự tiếp nối thành quả hòa bình mà cha anh đã đổi bằng xương máu.

Mỗi nỗ lực vươn lên của Agribanker hôm nay chính là hành động thiết thực nhất để góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ vững danh hiệu “Ngân hàng vì cộng đồng” và làm sáng đẹp thêm hình ảnh bông lúa vàng - biểu tượng của sự thịnh vượng và gắn kết trọn đời với đất nước, con người Việt Nam.