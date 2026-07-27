Công an phường giúp cháu bé đi lạc đoàn tụ gia đình

Theo đó vào tối 25/7, quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, cán bộ Công an phường Bạch Mai phát hiện một cháu bé có biểu hiện đi lạc đã tiếp cận hỏi thăm và đưa cháu về trụ sở chăm sóc. Một mặt cán bộ chiến sĩ Công an phường trấn an giúp cháu ổn định tâm lý, mặt khác nhanh chóng liên hệ gia đình đến đón cháu về.



Công an phường Bạch Mai giúp cháu bé đi lạc đoàn tụ gia đình



Ngay sau khi nhận thông tin, anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1985, HKTT: Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai) đã lập tức có mặt tại Công an phường đón con trai là cháu Nguyễn Phước Vũ (SN 2018).

Anh Thành cho biết: Cháu Vũ đi lạc từ tối 25/7, gia đình đang toả đi khắp nơi tìm kiếm và vô cùng lo lắng, bối rối thì nhận được điện thoại của cán bộ Công an phường nói đã tìm thấy cháu và đến đón cháu về.

"Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ Công an phường Bạch Mai với tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, nhiệt tình đã giúp gia đình tìm thấy cháu, chăm sóc và giúp cháu đoàn tụ gia đình" - anh Thành bày tỏ.

Trong thời gian qua, Công an phường Bạch Mai đã liên tiếp giúp các gia đình tìm được người thân đi lạc, góp phần lan toả hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tuỵ, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

