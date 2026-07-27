Phát huy nền tảng "thế trận lòng dân", xây dựng xã Phù Đổng bình yên, vững mạnh

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến – Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô dự Ngày hội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP Hà Nội; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đảng ủy – HĐND- UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng, và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn; cùng đại diện Thường trực Đảng ủy – UBND các xã, phường giáp ranh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến – Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phù Đổng

Từ ngày 01/7/2025 đến nay, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Phù Đổng không ngừng được củng cố, thực sự trở thành phong trào hành động Cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, hàng chục buổi tuyên truyền về pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng... đã được tổ chức tại tất cả các thôn và trường học trên địa bàn. Song song với tuyên truyền trực tiếp, chính quyền địa phương còn phát huy hiệu quả các nền tảng số như Zalo, Facebook, Cổng thông tin điện tử để kịp thời chuyển tải thông tin chính thống, cảnh báo phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến trao khen các cấp thể, cá nhân Công an xã Phù Đổng

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến chúc mừng Ngày hội



Nhiều cá nhân, tập thể xã được trao khen

Từ công tác tuyên truyền, vận động, nhiều kết quả thiết thực đã được ghi nhận. Người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần giữ bình yên từ cơ sở. Nhiều mô hình mới được xây dựng và nhân rộng như "Cổng trường an toàn giao thông", "Giao ban an ninh định kỳ", "Thôn Ba nhất về an ninh trật tự"... đã từng bước phát huy hiệu quả, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu.

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian hàng truyền thống xã Phù Đổng

Đáng chú ý, mô hình tự quản về an ninh trật tự đã được xây dựng và nhân rộng. Gần 60 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với hơn 200 thành viên đang ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp cùng lực lượng Công an xã thực hiện tuần tra, quản lý , bảo đảm an toàn cho nhân dân. Không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm, các mô hình còn giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hộ dân, xây dựng nếp sống văn minh và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Thành quả rõ nét là hình thành những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, những khu dân cư không có tệ nạn xã hội…

Hoạt động tập thể ý nghĩa tại Ngày hội

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND xã Phù Đổng Đào Đức Minh khẳng định: “Bình yên hôm nay là kết quả của sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và toàn thể nhân dân. Từ mỗi khu dân cư an toàn, mỗi tuyến đường xanh - sạch - đẹp, mỗi mô hình tự quản hiệu quả đã góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc”.

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến – Thành ủy viên, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân xã Phù Đổng đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô nhấn mạnh: Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả thực chất, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất; tăng thời lượng tuyên truyền các phương thức thủ đoạn mới của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông, lưu động, nền tảng số; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phục vụ doanh nghiệp, người dân; đồng thời củng cố phối hợp đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên giữa Công an xã với Ban Chỉ huy Quân sự xã, trong đó Công an xã giữ vai trò nòng cốt.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi gia đình, mỗi người dân của xã Phù Đổng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng học tập, nâng cao trình độ tri thức, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến đã trao tặng 15 phần quà cho 15 gia đình chính sách trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 - 27/7/2026).

Ban Chỉ đạo Phong trào đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Phù Đổng có thành tích tiêu biểu, nhiều đóng góp trong phong trào; trao kỷ niệm chương của Bộ Công an cho 3 cá nhân trên địa bàn; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho nhân dân và cán bộ xã Phù Đổng; trao giấy khen của Giám đốc CATP cho 1 tập thể và cá nhân; giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho 10 tập thể,16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Phù Đổng tiếp tục lan tỏa thông điệp về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ nền tảng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, phong trào sẽ tiếp tục tạo động lực để xây dựng Phù Đổng trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững, an toàn và văn minh trong giai đoạn mới.