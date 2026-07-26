ANTD.VN -Ngày 26.7, tại Trường THCS Châu Khê, P.Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình "Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tri ân người có công với cách mạng - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, tri ân người có công không chỉ được thể hiện bằng những lời tưởng nhớ nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà cần được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, thường xuyên.

Đối với ngành y tế, đó là chăm sóc sức khỏe người có công chu đáo hơn; phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh tật; quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính; phục hồi chức năng và giúp thương binh, bệnh binh, người có công sống khỏe mạnh, an vui bên gia đình.

Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các bệnh viện, cơ sở y tế, tổ chức xã hội và đơn vị đồng hành đã dành nguồn lực, chuyên môn, thời gian và tâm huyết để triển khai chương trình.

Đồng thời, đề nghị ngành y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm quản lý sức khỏe người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi và các nhóm có nguy cơ ngay tại cơ sở; gắn hoạt động khám bệnh tình nguyện với theo dõi, tư vấn, quản lý bệnh và chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết.

Tại chương trình, hàng trăm người dân được khám sức khỏe, thực hiện xét nghiệm, chụp X-quang, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Các bác sĩ tập trung đánh giá tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những yếu tố nguy cơ và bệnh lý thường gặp; đồng thời tư vấn phương pháp theo dõi, chăm sóc và quản lý sức khỏe phù hợp với từng trường hợp.

Khám bệnh tri ân người có công với cách mạng

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe, ban tổ chức trao tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng; trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn.

Ban tổ chức cũng trao tặng thiết bị y tế cho Trạm Y tế P.Phù Khê trị giá 20 triệu đồng; trao biểu trưng 100 suất quà dành tặng bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình cụ Phạm Thị Bé, sinh năm 1938, vợ liệt sĩ Trần Văn Bôi, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Ngãi.