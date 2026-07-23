Tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Sáng 23-7, Đại diện Đảng uỷ - BCH Công an xã Tây Phương cùng Đoàn Thanh niên, Chi Hội Phụ nữ Công an xã đã thăm, tặng quà tri ân gia đình 3 gia đình thân nhân liệt sỹ CAND Đỗ Đăng Hỏa; thân nhân gia đình Liệt sĩ CAND Vương Kim Thái và thương binh Công an Phí Đình Mận thuộc địa bàn xã Tây Phương; trao tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Công an xã Tây Phương đã thăm, tặng quà tri ân gia đình 3 gia đình thân nhân liệt sỹ

Công an xã Tây Phương đã thăm, tặng quà tri ân gia đình 3 gia đình thân nhân liệt sỹ

Trao tặng mỗi gia đình phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ gìn bình yên, và góp phần vào công cuộc vì sự nghiệp xây dựng Bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Công an xã Tây Phương đã tổ chức lễ dâng hương, báo công, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thạch Xá

Tiếp tục chuỗi hoạt động, chiều 23-7, Đảng uỷ - BCH Công an xã do Thượng tá Phạm Hồng Quân – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an xã làm trưởng đoàn cùng tập thể cán bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an xã Tây Phương đã tổ chức lễ dâng hương, báo công, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Thạch Xá, xã Tây Phương.

Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là sự tri ân đối với những người có công với cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Phương ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời giáo dục sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự bình yên của đất nước.