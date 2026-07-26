Hai lá thư cảm ơn cùng chung tiêu đề...

ANTD.VN - Trong ngày 2-7-2026, Công an phường Ngọc Hà và Công an phường Kim Liên đồng thời nhận được 2 lá thư cảm ơn của công dân. Điều tình cờ đặc biệt là cả 2 lá thư ấy lại chung một tiêu đề “Thỏa lòng mong ước 56 năm”, chỉ khác nhau ở thể thức. Bức thư cảm ơn của ông Bùi Công Khanh gửi Công an phường Ngọc Hà được viết tay, còn lá thư cảm ơn của ông Trần Khắc Thứ gửi Công an phường Kim Liên được đánh máy chỉn chu.

Nét chữ nắn nót, mộc mạc trên những trang giấy ô ly của ông Bùi Công Khanh kể lại một câu chuyện giản dị nhưng khiến bất cứ ai đọc cũng không khỏi xúc động. Mẹ ông Khanh là chị ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn An (đối tượng lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ). Trong lá thư cảm ơn gửi Công an phường, ông đã chia sẻ về khó khăn thu nhận mẫu sinh phẩm của mẹ ông: “Do tuổi cao, sức yếu, vân tay mẹ tôi đã mờ, ảnh căn cước cũng không thể chụp được khuôn mặt bà và gia đình vô cùng lo lắng, sợ rằng nếu không thực hiện được thì chuyến đi lấy mẫu này sẽ không đạt kết quả”. Trước tình huống ấy, đồng chí Cảnh sát khu vực Trần Văn Lân cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tận tình động viên, kiên trì hỗ trợ, liên tục thử nhiều phương pháp khác nhau. Sau khoảng 10 phút thử đi thử lại, việc thu nhận đã thành công. “Sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà đã để lại trong gia đình chúng tôi sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc… Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí vì đã dành tình cảm cho thân nhân liệt sĩ như người thân ruột thịt, thật ấm lòng người...” - trích thư cảm ơn của ông Bùi Công Khanh.

Hai lá thư cảm ơn có cùng tiêu đề gửi tới Công an phường Ngọc Hà và Công an phường Kim Liên

Còn trong lá thư cảm ơn của ông Trần Khắc Thứ gửi Ban chỉ huy Công an phường Kim Liên, ông đã kể lại khoảnh khắc đầy lo lắng khi cô ruột của mình (là em gái Liệt sĩ Trần Thanh Tịnh) từ Hà Tĩnh ra Hà Nội lấy mẫu AND. Do tuổi cao, sức yếu, vân tay đã mờ, việc chụp ảnh căn cước cũng gặp nhiều khó khăn khiến gia đình lo sợ việc lấy mẫu sẽ không thành công, đồng nghĩa với việc hy vọng tìm lại người thân sau 56 năm sẽ dang dở. Thay vì bỏ cuộc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên (trong đó có đồng chí Mạnh Tùng và cán bộ hộ tịch khu nhà I4 Phương Mai) đã kiên trì động viên, trấn an tinh thần, đồng thời thử nhiều phương án khác nhau để hỗ trợ cụ hoàn tất thủ tục. Sau gần 10 phút nỗ lực, việc thu nhận mẫu cuối cùng cũng thành công. Trong thư, gia đình xúc động viết rằng, chính sự tận tình, trách nhiệm và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Liên đã để lại sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc.

Còn rất nhiều những lá thư cảm ơn của thân nhân, gia đình liệt sĩ gửi tới các đơn vị công an cơ sở thuộc Công an Hà Nội. Đối với họ, việc lấy mẫu ADN không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà là hành trình đi tìm người thân sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Hơn cả, hết họ thấy được trách nhiệm, thấy được sự tri ân của người chiến sỹ Công an Thủ đô đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.