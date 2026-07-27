Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2026), Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn phường Vĩnh Hưng do đơn vị phụ trách.

Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 12 đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hoạt động tri ân được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy tinh thần tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt đối với đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đối với các thế hệ đi trước

Lễ dâng hương cũng là hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm thấm nhuần giá trị của độc lập, tự do, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước tiếp tục là nguồn động lực để lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 12 nguyện tiếp tục đoàn kết, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thủ đô.

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là việc làm giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đối với các thế hệ đi trước; đồng thời tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.