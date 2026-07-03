Quyết tâm giữ vững vị trí gương mẫu, đi đầu, viết tiếp truyền thống anh hùng của Thủ đô Anh hùng

ANTD.VN - Sáng 3/7, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, gắn với sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương hai cấp theo địa giới hành chính mới. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu dự hội nghị

Chủ trì hội nghị là Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky; Thiếu tướng Lê Văn Tuân.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đã chủ trì phần tham luận. 10 đơn vị từ các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đã thẳng thắn tự soi, chỉ rõ các hạn chế, tồn tại và đưa ra cam kết cùng các giải pháp cụ thể để chuyển biến nhanh, hiệu quả, bền vững. Những cách làm hay, mô hình sáng tạo ở cơ sở cũng được chia sẻ để nhân rộng...

Dấu ấn từ những "điểm nghẽn" được khơi thông

Chỉ đạo tại hội nghị, dành nhiều lời khen tới lực lượng Công an Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhìn nhận các kết quả của lực lượng công an trong bức tranh tổng thể của Thủ đô.

Sáu tháng đầu năm 2026, Hà Nội dồn lực triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô vào thực tế. Giữa những áp lực chung, kinh tế thành phố vẫn giữ nhịp tăng trưởng khoảng 8,22%, thu ngân sách đạt trên 50% dự toán, giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh. Đồng chí Chủ tịch UBND TP khẳng định, sự ổn định chiến lược đó có đóng góp trực tiếp từ cuộc cải cách bộ máy và tinh thần bám địa bàn của các chiến sĩ Công an Thủ đô.

Sau một năm vận hành mô hình hai cấp, bộ máy Công an thành phố đã tinh gọn rõ rệt, cắt bỏ các tầng nấc trung gian để mệnh lệnh chỉ đạo từ Ban Giám đốc truyền thẳng xuống Công an xã, phường. Việc tăng cường quân số cho cơ sở đã thay đổi căn bản năng lực thực thi.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại hội nghị

Công an xã, phường không còn là cấp hành chính đơn thuần mà đã trở thành trung tâm xử lý an ninh trật tự tại chỗ, hiểu rõ từng di biến động của địa bàn. Thực tiễn một năm qua cho thấy: Ở đâu công an gắn kết với hệ thống chính trị cơ sở thì ở đó vụ việc được giải quyết từ sớm, từ xa, tạo sinh kế an toàn cho người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh vai trò tiên phong của lực lượng khi nhận phần việc khó liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Công an thành phố đã chủ trì tháo gỡ hai "điểm nghẽn" lớn được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra: ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, bên cạnh bài toán vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả hiện hữu ngay trên mặt phố phong quang hơn, các điểm đen ùn tắc và số vụ tai nạn giao thông giảm sâu. Đây không đơn thuần là nghiệp vụ an ninh truyền thống, mà là tư duy quản trị đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống cho người dân và hình ảnh của Thủ đô. Sự thay đổi này còn có bệ đỡ từ công nghệ với hệ thống camera AI giám sát giao thông, phòng cháy, chữa cháy theo thời gian thực và việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư của Đề án 06.

Sẵn sàng cho những thử thách nửa cuối năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng lưu ý lực lượng công an những phần việc trọng tâm cho nửa cuối năm 2026. Nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị lớn. Tới đây, thành phố sẽ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng lớn với khối lượng giải phóng mặt bằng cao - đòi hỏi lực lượng công an phải chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Với các mục tiêu về trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, đồng chí Chủ tịch UBND TP đề nghị quyết liệt giữ vững trận địa, hướng tới sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Vừa qua, thành phố đã thực hiện hai lệnh khẩn cấp, trong đó có việc bố trí nguồn lực, trang bị hệ thống camera AI cho Công an thành phố.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải đưa công nghệ vào vận hành nhanh chóng, hiệu quả nhất. Ở góc độ dân sinh, dữ liệu dân cư phải được kết nối mạnh mẽ với các sở, ngành để hiện thực hóa chủ trương nhân văn của thành phố: mỗi người dân Thủ đô được khám sức khỏe định kỳ một năm một lần. Đồng thời, cần tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình xã, phường sạch ma túy.

Để lực lượng CATP yên tâm cống hiến, Chủ tịch UBND TP cam kết tiếp tục ưu tiên nguồn lực chăm lo cơ sở vật chất, đặc biệt là trụ sở công an cấp xã và các chính sách an sinh. Đồng chí Chủ tịch UBND TP đề nghị Ban Giám đốc CATP đặc biệt quan tâm đến các dự án nhà ở xã hội để cán bộ, chiến sĩ có hậu phương vững chắc, yên tâm bám dân, sát cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP kết luận hội nghị

Đo kết quả bằng sự hài lòng của dân

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và đồng chí Chủ tịch UBND TP.

Người đứng đầu CATP đã khái quát sáu dấu ấn nổi bật của toàn lực lượng. Trong đó, an ninh quốc gia được giữ vững tuyệt đối, không để xảy ra sơ suất nhỏ nào trong các sự kiện lớn như Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm sâu 23,6% so với cùng kỳ năm 2025. Mô hình hai cấp vận hành thông suốt, không để trống địa bàn hay đứt quãng công việc trong suốt quá trình chuyển giao. Đời sống cán bộ, chiến sĩ được quan tâm thực chất với mức hỗ trợ mới từ thành phố cho gần 100% quân số.

Thẳng thắn nhìn vào những tồn tại mà Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Thứ trưởng Phạm Thế Tùng làm Trưởng đoàn đã chỉ ra, Giám đốc CATP nhìn thẳng vào những "độ vênh" sau cuộc đại cải cách.

Đó là hệ thống quy chế phục vụ mô hình hai cấp vẫn chưa đồng bộ; chất lượng cán bộ cấp xã chưa đều, nhiều vị trí chịu áp lực lớn và rủi ro công vụ cao trong khi nghiệp vụ cơ bản còn hạn chế. Đặc biệt, bài toán quản lý khi không còn cấp huyện đang bộc lộ hai nguy cơ: hoặc cấp trên xa rời cơ sở, hoặc cấp dưới thụ động, việc gì cũng xin ý kiến làm giảm tính sáng tạo.

Để khắc phục, Giám đốc CATP quán triệt 11 nhóm giải pháp xuyên suốt với 114 nhiệm vụ cụ thể cho 6 tháng cuối năm.

Trên mặt trận an ninh, đồng chí Giám đốc CATP giao việc cụ thể cho các đơn vị để đánh giá các hình thái xâm phạm an ninh mới bằng công nghệ cao như thiết bị bay không người lái (UAV), trực tiếp hướng dẫn công an cơ sở quản lý nghiêm ngặt khu vực quanh Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm, lực lượng CATP sẽ tập trung xử lý tội phạm đường phố lứa tuổi thanh - thiếu niên, tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm và trên mặt trận ma túy. Các tổ công tác sẽ tiếp tục quét vi phạm qua hệ thống camera và UAV; siết chặt quản lý các cơ sở bar, karaoke...

Hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô phục vụ nhân dân

Đặc biệt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chuyển mạnh từ "quản lý quy trình" sang "điều hành kết quả" theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Tinh thần cốt lõi là hướng về cơ sở, lấy công an cấp xã làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất. CATP sẽ phân nhóm cán bộ để bồi dưỡng, phát huy các nhân tố xuất sắc làm nòng cốt, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo lại hơn những cán bộ còn có tư tưởng làm việc cầm chừng. Về hạ tầng số, sau khi hoàn thành hệ thống truyền tin báo cháy không dây, CATP sẽ dồn lực hoàn thiện ứng dụng Hanoi Smart Police và UAV giám sát an ninh...

Trong gần 1 tiếng đồng hồ, người đứng đầu Công an Thủ đô đã giao từng nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị.

Những nhiệm vụ, giải pháp này có ý nghĩa quyết định đối với việc tiếp tục nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình Công an địa phương 2 cấp.

"Mô hình mới đòi hỏi tư duy mới; nhiệm vụ mới đòi hỏi quyết tâm mới; yêu cầu mới đòi hỏi phương pháp và cách làm mới. Mỗi cấp ủy, mỗi đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; lấy kết quả thực tiễn, sự chuyển biến của cơ sở và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Khép lại hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP mượn lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để nhắc nhở toàn lực lượng Công an Thủ đô: "Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, không thể nóng vội nhưng không được chần chừ trước những bất cập thực tiễn. Toàn lực lượng Công an Thủ đô quyết tâm giữ vững vị trí gương mẫu, đi đầu, viết tiếp truyền thống anh hùng của Thủ đô Anh hùng".