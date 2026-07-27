Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động tri ân ý nghĩa, từ thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đến dâng hương tưởng niệm, chỉnh trang các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thủ đô.

Những hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Tri ân từ những việc làm nhỏ nhất

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đại diện Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có thân nhân là thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tại mỗi gia đình, các đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời trao những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và tập thể Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đối với các gia đình chính sách.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Đoàn công tác của Công an Thành phố do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn thăm và tặng quà gia đình Liệt sỹ Đỗ Đức Việt.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Đoàn công tác của Công an Thành phố do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuân – Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn thăm và tặng quà gia đình Liệt sỹ Đặng Anh Quân.

Trong chuỗi hoạt động, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cùng các đoàn công tác của Công an Thành phố do Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Liệt sĩ Đặng Anh Quân và gia đình Liệt sĩ Đỗ Đức Việt. Cùng với đó, đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên gia đình Liệt sĩ Phạm Công Huy. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng thành kính dâng hương, thăm hỏi thân nhân Liệt sĩ Chử Văn Khánh.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Đoàn công tác của Công an Thành phố do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn thăm và tặng quà gia đình Liệt sỹ Phạm Công Huy.

Đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và tập thể Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, động viên con em, cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô.

Song song với hoạt động thăm hỏi, tri ân, tại nhiều đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố, cán bộ, chiến sĩ các đội chữa cháy và CNCH khu vực đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn, phát quang cỏ dại, thu gom lá cây và chỉnh trang khuôn viên các công trình tưởng niệm.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 dọn dẹp khuôn viên Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Tây Hồ; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 quét dọn, thu gom lá cây tại các đài tưởng niệm trên địa bàn; hay Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 chỉnh trang khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (huyện Thường Tín cũ) đã góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp, trang nghiêm, phục vụ nhân dân và các đoàn đại biểu đến dâng hương trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Sau khi hoàn thành công tác vệ sinh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại các công trình tưởng niệm, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Nội và Tượng đài Công an nhân dân vì dân phục vụ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, đó cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn Thủ đô.