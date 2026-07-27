Ông Tô Anh Dũng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 27/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hoài Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố các Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định của Ban Bí thư, chúc mừng đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố.

Đồng chí cho rằng, Thanh Hóa là địa phương có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, nhiều tiềm năng, lợi thế và có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc Ban Bí thư quyết định chuẩn y đồng chí Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh là kết quả của quá trình xem xét, đánh giá toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín của cán bộ.

Đồng chí Tô Anh Dũng là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để đồng chí Tô Anh Dũng cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tô Anh Dũng nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành;

Cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.