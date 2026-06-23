Kiểm tra an toàn cháy, nổ tại các nhà tập thể cũ

ANTD.VN - Để đảm bảo an toàn cho người dân hiện sinh sống trong 31 nhà tập thể cũ tại các phường Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn cho đại diện cư dân về cách sử dụng phương tiện PCCC ban đầu

Nhằm chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, từ ngày 15 đến 22-6-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18, tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các nhà tập thể cũ trên địa bàn các phường Bồ Đề, Long Biên và Phúc Lợi, Hà Nội.

Theo thống kê, trên địa bàn 3 phường Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi hiện có 31 nhà tập thể cũ thuộc Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP do Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội . Đây là các công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực (trước năm 2001), vì vậy phần lớn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về PCCC theo quy định hiện hành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị tại nhà tập thể cũ

Trong đợt kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Nội dung kiểm tra bao gồm việc trang bị, duy trì hoạt động của các hệ thống, phương tiện PCCC như hệ thống báo cháy tự động; các dụng cụ, phương tiện cứu nạn cứu hộ gồm mặt nạ phòng độc, kìm cộng lực, búa, rìu; hệ thống điện; hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC và CNCH; việc thành lập, duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho cư dân và người lao động tại cơ sở.

Quá trình kiểm tra cho thấy nhiều nhà tập thể cũ đã có sự quan tâm hơn đến công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ thông qua việc bổ sung các phương tiện chữa cháy ban đầu, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở. Tuy nhiên, do đặc điểm công trình đã xuống cấp, được xây dựng từ nhiều năm trước nên vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi phải thường xuyên rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Song song với hoạt động kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn đại diện cư dân và ban quản lý các nhà tập thể về các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong sinh hoạt hằng ngày. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; sử dụng điện an toàn; không chèn, khóa hoặc để vật cản tại lối thoát nạn; bảo đảm điều kiện thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ; hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu và đôn đốc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy theo quy định.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra phương tiện chữa cháy ban đầu được trang bị tại nhà tập thể cũ

Thông qua hoạt động kiểm tra và hướng dẫn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cư dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra các vụ cháy tại các khu nhà tập thể cũ - loại hình công trình có mật độ dân cư đông, nhiều hạng mục đã xuống cấp theo thời gian.

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 18 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở và người dân thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH, qua đó góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.