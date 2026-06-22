Áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn, miền Bắc và miền Trung nắng hầm hập

ANTD.VN -Dự báo từ hôm nay 22/6, vùng thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía đông, miền Bắc tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây, hai ngày cuối tuần (20 và 21/6), khu vực trung du và vùng đồng bằng đã xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại với nhiệt độ lúc 13h trưa 21/6 ở Hà Nội xấp xỉ 38 độ C.

Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung đã kéo dài liên tục từ ngày 12/6 tới nay. Còn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị lúc 13h trưa 21/6 có nắng nóng gần 39 độ C.

Dự báo từ hôm nay 22/6, vùng thấp nóng phía tây tiếp tục hoạt động mạnh và mở rộng hơn về phía đông, miền Bắc (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) tiếp tục xảy ra tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36-38 độ C, cục bộ có nơi nhiệt độ cao trên 39 độ C, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn, Bắc bộ và miền Trung nắng hầm hập

Đỉnh điểm của đợt nắng nóng lần này ở miền Bắc sẽ rơi vào khoảng ngày 23 và 24/6, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc bộ sẽ tăng cao tới 37-39 độ C, cục bộ có nơi trên 39 độ C.

Dự báo đến ngày 25/6 miền Bắc sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào và giông, nền nhiệt Bắc bộ có xu hướng giảm dần và đến ngày 26/6 thì nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 22 đến 25/6, trời tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, trong đó ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng cao tới 38-40 độ C, vùng núi phía tây có nơi nhiệt độ cao trên 40 độ C, trong khi ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ nhiệt độ cũng tăng cao tới 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo đến ngày 26/6, nắng nóng ở miền Trung có xu hướng giảm cường độ nhưng tình trạng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng và nhiều khả năng đợt nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài liên tục đến hết tháng 6/2026.

Dự báo trong vòng một tháng tới, ở Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm do tác động của El Nino.

Người dân cần đề phòng đợt nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C) tại các khu vực này.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.