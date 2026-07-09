Chiều nay, họp báo vụ 146 điểm 10 Toán tại THPT Chuyên Tuyên Quang

ANTD.VN - Chiều 9-7, Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền liên quan 146 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên tỉnh này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Tuyên Quang phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 09/7/2026.

Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có văn bản về việc tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi THPT năm 2026, thời gian tổ chức từ 15h30 chiều.

Cuộc họp báo được tổ chức nhằm cung cấp một số thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; kết quả điều tra, xác minh và quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền; trao đổi, làm rõ những vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 356/TB-VPCP ngày 07/7/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang với yêu cầu: Khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; đề xuất phương án khắc phục hậu quả theo đúng quy chế thi và quy định pháp luật; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng, uy tín của kỳ thi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan đối với công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; tổ chức trao đổi, làm việc với tất cả phụ huynh và học sinh của nhà trường tham gia kỳ thi, trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các thí sinh; hoàn thành trước ngày 09/7/2026.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho cơ quan báo chí; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (nếu có); công khai thông tin chính xác, kịp thời, phù hợp, bảo vệ danh tính, tâm lý và quyền lợi hợp pháp của thí sinh, không để vụ việc gây hoang mang trong toàn ngành Giáo dục và địa phương.

Liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang cho thấy, tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).