Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao

ANTD.VN - Sáng 9-7, Đoàn lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) do Trung tá Chan Choi-hing, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an phường Yên Hòa (Hà Nội), nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, ứng dụng khoa học, công nghệ và tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm.

Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tá Nguyễn Huy Thành, Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa cùng đại diện chỉ huy, cán bộ các bộ phận nghiệp vụ.

Tại buổi làm việc, Trung tá Nguyễn Huy Thành đã giới thiệu khái quát về mô hình tổ chức, hoạt động của Công an phường Yên Hòa sau khi mô hình Công an địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025.

Thiếu tá Cao Xuân Hương - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa trang trọng giới thiệu thành phần tiếp đoàn lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông

Theo đó, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý hành chính về trật tự xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, Công an phường Yên Hòa luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn, trong đó có đông đảo công dân Trung Quốc, góp phần xây dựng môi trường ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để người nước ngoài yên tâm cư trú, lao động và gắn bó lâu dài với địa phương.

Hai bên thể hiện sự trân trọng được làm việc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã tập trung trao đổi nhiều nội dung chuyên môn như công tác phòng, chống tội phạm; phương án ứng phó các tình huống khẩn cấp; kinh nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của lực lượng Cảnh sát; đồng thời chia sẻ những giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công tác tiếp công dân theo phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Đại diện Công an phường Yên Hòa cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai chuyển đổi số, nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ phải gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ, bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên và phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính cũng như yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự.

Trung tá Nguyễn Huy Thành, Phó Trưởng Công an phường Yên Hòa chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai chuyển đổi số, ứng dụng vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tá Chan Choi-hing khẳng định, qua những trao đổi của Công an phường Yên Hòa, có thể thấy đây là những kết quả rất nổi bật, đáng ghi nhận và học hỏi đối với lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ nhân dân.

Đồng thời cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông và Công an Việt Nam đã duy trì nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ, đặc biệt trong đấu tranh với các loại tội phạm mới nổi, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia.

Trung tá Chan Choi-hing cũng chia sẻ một số kinh nghiệm của lực lượng Cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông trong ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác nghiệp vụ, nhất là trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng;

Trung tá Chan Choi-hing, Trưởng đoàn lực lượng Cảnh sát Đặc khu hành chính Hồng Kông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm

Đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Trung tá Nguyễn Huy Thành - Phó trưởng Công an phường Yên Hòa dẫn đoàn công tác thăm địa điểm tiếp công dân của đơn vị

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa lực lượng Cảnh sát đặc khu hành chính Hồng Kông và Công an Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.