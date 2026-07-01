Diễn tập xử lý tình huống học viên cai nghiện bỏ trốn, khống chế con tin

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp và xử lý các tình huống phức tạp, từ ngày 26 đến 30-6, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội phối hợp Công an phường Tùng Thiện và lực lượng Cảnh sát cơ động đã tổ chức diễn tập quy mô lớn, giả định tình huống học viên bỏ trốn trong giờ lao động trị liệu.

Tình huống giả định xảy ra trong quá trình lao động tại cơ sở cai nghiện.

Theo kịch bản giả định, 3 học viên lợi dụng sơ hở trong quá trình lao động tại khu tăng gia chăn nuôi để bỏ trốn, lẩn vào khu vực kho xưởng giấy rồi di chuyển ra hồ Xuân Khanh với ý định vượt hồ sang khu dân cư.

Các hoạt động, lên phương án, tập trung lực lượng, trích xuất camera an ninh truy tìm

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 phát lệnh báo động, nhanh chóng triển khai các tổ công tác phong tỏa, khép kín các hướng di chuyển, tổ chức truy tìm, khoanh vùng các đối tượng.

Học viên giả định khống chế cán bộ nữ, dùng hung khí uy hiếp, tạo sức ép với lực lượng truy bắt.

Tình huống tiếp tục được đẩy lên cao khi các học viên giả định chống trả quyết liệt, sử dụng hung khí và khống chế một cán bộ nữ làm con tin. Trước diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức giải cứu con tin, khống chế thành công các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ và lực lượng tham gia.

Lực lượng chức năng khống chế đối tượng trong tình huống giả định

Đối với các học viên còn lại bỏ trốn ra khu vực hồ Xuân Khanh, lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng xuồng ca nô tổ chức bao vây, ngăn chặn, không để các đối tượng vượt hồ tẩu thoát



Xuồng ca nô của lực lượng chức năng lao nhanh trên mặt nước, truy bắt học viên bỏ trốn qua hồ Xuân Khanh.

Kết thúc diễn tập, toàn bộ học viên giả định bỏ trốn đều bị khống chế, hung khí được thu giữ, tình hình nhanh chóng được kiểm soát.

Buổi diễn tập là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, cuộc diễn tập là dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, đột xuất trong thực tiễn.

Cán bộ chiến sĩ Cơ sở cai nghiện ma tuý số 3 TP Hà Nội tập trung thảo luận, phân tích tình huống

Thông qua diễn tập, Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, an toàn; nâng cao bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cuộc diễn tập cũng góp phần củng cố công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ công tác quản lý, giáo dục, chữa trị và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng.