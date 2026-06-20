Công an Thủ đô tăng cường kết nối, mở lối tái hòa nhập cho người sau cai nghiện

ANTD.VN - Ngày 20/6, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (thôn Xuân Đồng, xã Sóc Sơn), một chương trình kết nối doanh nghiệp – học viên sau cai nghiện đã được tổ chức, mở thêm nhiều cơ hội việc làm cho học viên, góp phần hiện thực hóa sự quan tâm sâu sát của lực lượng Công an Thủ đô đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn cảnh chương trình kết nối doanh nghiệp – học viên sau cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Đức Minh tổ chức chương trình tư vấn tuyển dụng, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho học viên chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Chỉ huy Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, lãnh đạo Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Đức Minh cùng cán bộ, chiến sĩ và đông đảo học viên đang học tập, rèn luyện tại cơ sở.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên, Phó Trưởng CSCNMT số 2 TP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Nguyễn Thành Tuyên, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 cho biết, bên cạnh công tác quản lý, giáo dục và điều trị nghiện, việc hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho học viên sau cai nghiện là nhiệm vụ quan trọng nhằm giúp họ ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Ông Phạm Văn Sơn – Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Đức Minh phát biểu, giới thiệu về chính sách tuyển dụng

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Đức Minh đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp dành cho người lao động. Doanh nghiệp hiện là đối tác cung ứng nhân lực cho nhiều doanh nghiệp tại Bắc Ninh và các khu công nghiệp trên cả nước, với nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động mỗi năm.

Theo đại diện doanh nghiệp, người lao động được bố trí việc làm phù hợp, hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, được hỗ trợ chỗ ở, đào tạo nghề và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trước khi nhận việc.

Học viên trao đổi cùng đại diện doanh nghiệp về cơ hội việc làm

​Trong không khí cởi mở, nhiều học viên đã mạnh dạn đặt câu hỏi liên quan đến điều kiện tuyển dụng, thu nhập, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Các nội dung được đại diện doanh nghiệp giải đáp cụ thể, giúp học viên có thêm thông tin và định hướng cho quá trình tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Đại diện Doanh nghiệp và Chỉ huy CSCNMT số 2 TP Hà Nội trao quà cho các học viên sắp hoàn thành quá trình cai nghiện

Hoạt động kết nối doanh nghiệp với học viên sau cai nghiện là một trong những giải pháp đang được các cơ sở cai nghiện ma túy của Hà Nội triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Việc có việc làm ổn định không chỉ giúp người sau cai nghiện bảo đảm cuộc sống mà còn góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.