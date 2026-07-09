Vắc xin thế hệ mới “Made in Vietnam” sẽ được sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028

ANTD.VN - Vắc xin thế hệ mới là sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia sẽ được sản xuất tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC từ năm 2028, có thể bán ra thị trường từ 2029, giúp giảm giá thành sản phẩm, đem lại cơ hội cho nhiều trẻ em và người lớn được sử dụng vắc xin phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ.

Thông tin trên được công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp diễn ra ngày 9/7 ở Hà Nội với chủ đề “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam”. Hội nghị do Bộ Y tế Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán tại Việt Nam tổ chức.

Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC)

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC. Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi.

VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hóa các vắc xin thế hệ mới từ 2029. Trong đó, những vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, cùng các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp cùng đồng hành trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, cam kết chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin thế hệ mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giúp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ.

Đồng thời, bà đề nghị các bên xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh sự tham gia của các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong nước và toàn cầu trong hội nghị sẽ giúp hình thành một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành, nhằm phát triển việc sản xuất vắc xin công nghệ cao vững mạnh tại Việt Nam.

Nhiều năm qua, VNVC và Sanofi (Pháp) đã đưa về và triển khai tiêm tại Việt Nam nhiều loại vắc xin thế hệ mới cần thiết cho trẻ em và người lớn, như vắc xin 6 trong 1, viêm não Nhật Bản, não mô cầu ACYW, kháng thể đơn dòng RSV

Đánh giá cao hợp tác giữa Sanofi và VNVC, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng đây là minh chứng tiêu biểu cho tiềm năng hợp tác Pháp - Việt Nam trong lĩnh vực y tế.

Đại sứ kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực khoa học, công nghiệp của Pháp với hệ thống tiêm chủng, bảo quản và phân phối của VNVC sẽ giúp người dân Việt Nam tiếp cận các vắc xin chất lượng cao nhanh hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam.

Ông Stephen Alix, Chủ tịch Ngành hàng Vắc xin Toàn cầu của Sanofi, cho biết sự kết hợp giữa năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Sanofi với nền tảng đầu tư, nghiên cứu và triển khai bài bản của VNVC sẽ tạo tiền đề quan trọng để phát triển năng lực sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam.

Đồng thời, Sanofi cam kết đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển năng lực sản xuất nhằm nâng cao năng lực tự chủ về vắc xin.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã đầu tư phát triển hệ sinh thái vắc xin toàn diện với gần 300 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, hệ thống bảo quản vắc xin và triển khai tiêm chủng an toàn, chi phí hợp lý trên toàn quốc, giúp hàng chục triệu trẻ em và người lớn dễ dàng tiếp cận vắc xin thế hệ mới bảo vệ sức khoẻ

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC, nhấn mạnh bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao.

Ông khẳng định trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với vị thế được nâng cao và có nhiều cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi hơn, khu vực kinh tế tư nhân xác định sẵn sàng chủ động tham gia đầu tư lớn vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đóng góp cùng Nhà nước xây dựng năng lực quốc gia về khoa học, công nghệ và y tế.

Trên tinh thần đó, VNVC từ sớm đã đầu tư dài hạn để hình thành hệ sinh thái vắc xin và tiêm chủng toàn diện, từ mạng lưới gần 300 trung tâm tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc, đặc biệt là đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại với công suất lớn, từ đó từng bước tiếp nhận chuyển giao các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi trong sản xuất vắc xin thế hệ mới, đồng thời đầu tư lớn để chủ động phát triển nghiên cứu vắc xin theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn, từng bước chủ động cung ứng các vắc xin quan trọng, thế hệ mới cho thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng trên diện tích hơn 26.000 m² tại Tây Ninh, đáp ứng các tiêu chuẩn EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ, với mục tiêu đạt công suất khoảng 100 triệu liều mỗi năm

Tổ hợp nhà máy được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D), tiếp nhận chuyển giao công nghệ, và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm công nghệ cao; đồng thời xây dựng năng lực toàn diện về nghiên cứu, sản xuất, kiểm định chất lượng, quản trị vận hành và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ về vắc xin và tăng cường an ninh y tế quốc gia.