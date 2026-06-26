Phiên tòa lưu động - "bài học pháp luật" cho học viên cai nghiện

ANTD.VN - Ngày 26-6, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, Tòa án nhân dân Khu vực 9 phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Việc đưa phiên tòa đến tận cơ sở cai nghiện không chỉ phục vụ công tác xét xử mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho các học viên.

Toàn cảnh phiên tòa xử lưu động tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 TP Hà Nội

Phiên tòa được tiến hành công khai, đúng quy định của pháp luật với hai bị cáo là Trần Văn Hoàn (SN 1988, quê Nghệ An) và Thèn Văn Nguyên (SN 2004, quê Lào Cai), cùng bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đông đảo học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 đã trực tiếp theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa, từ phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận đến tuyên án. Qua đó, các học viên có điều kiện nhìn nhận rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội về ma túy, đồng thời nhận thức sâu sắc sự nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành pháp luật.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và mong muốn sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các chứng cứ và những tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàn 7 năm tù, bị cáo Thèn Văn Nguyên 7 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Bản án thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Bị cáo Trần Văn Hoàn và Thèn Văn Nguyên.

Theo lãnh đạo Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, việc tổ chức phiên tòa lưu động ngay tại đơn vị là hình thức tuyên truyền pháp luật trực quan, sinh động, giúp học viên tiếp cận thực tế các quy định của pháp luật thông qua những vụ án cụ thể. Đây cũng là dịp để mỗi học viên tự nhìn nhận hậu quả của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Hoạt động này đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học viên, tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.