Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tổng thể kết quả thi tốt nghiệp THPT trên cả nước trước 10-7

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT kiểm tra, xác minh các dấu hiệu bất thường trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, báo cáo kết quả trước ngày 10-7

Bộ GD-ĐT yêu cầu báo cáo về việc rà soát, kiểm tra tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước trước 10-7.

Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các Sở GD-ĐT phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra tổng thể kết quả kỳ thi, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới. Báo cáo phải được gửi về Bộ GD-ĐT trước ngày 10/7/2026.

Yêu cầu này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ở tỉnh Tuyên Quang ngày 7/7, giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương trên cả nước; trường hợp phát hiện thấy những vấn đề bất thường, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương, rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong tất cả các khâu, các bước của kỳ thi (như sử dụng máy quét cầm tay, lắp camera tại phòng thi, công tác nhân sự tham gia kỳ thi...); có văn bản chấn chỉnh các địa phương, các cơ sở giáo dục liên quan đến công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT, không để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

Riêng đối với vụ việc tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cơ quan liên quan hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang trong công tác xử lý, khắc phục hậu quả; trong đó, lưu ý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thí sinh, bảo vệ, áp dụng phương án có lợi cho quyền học tập hợp pháp của thí sinh theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định phương án khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, đúng quy định và yêu cầu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thí sinh; hoàn thành trước ngày 10/7/2026.