Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân với công cuộc tái thiết Thủ đô

Quang cảnh buổi làm việc

Sáng nay, 9-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai

Theo báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại buổi làm việc, sau triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy MTTQ Việt Nam thành phố hiện có 22 đơn vị thành viên và 126 MTTQ Việt Nam xã, phường...

Hơn một năm qua, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới; vừa hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, vừa duy trì liên tục các hoạt động, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu

Điểm nhấn nổi bật là các phong trào thi đua, các cuộc vận động và huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển Thủ đô được phát huy hiệu quả, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội. Cụ thể đã tiếp nhận trên 62 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, 145 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ. Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” sau hơn 2 tháng phát động đã tiếp nhận trên 72 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay….

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cũng tham gia tích cực giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, chủ động tham gia trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm; triển khai các mô hình “Tổ hỗ trợ”, “Tổ tuyên truyền” để tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, tạo sự đồng thuận, vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đặt ra rất cao. MTTQ và các tổ chức thành viên cần nâng cao hơn nữa vai trò của mình, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân với công cuộc tái thiết Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, huy động các lực lượng, nhất là nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giới chức tôn giáo... để tham gia đóng góp ý kiến cho Thành ủy trong thực hiện các mục tiêu xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ cần đổi mới thực chất các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc thù của từng tổ chức thành viên; tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô biến khát vọng phát triển thành hiện thực, tạo ra những chuyển biến rõ nét, thực chất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, hệ thống Mặt trận Thủ đô cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất các nhiệm vụ được Bí thư Thành ủy nêu ra.