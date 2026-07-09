Sở GD-ĐT Lào Cai lên tiếng vụ 43 điểm 10 môn Toán của học sinh THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

ANTD.VN - Lào Cai vừa rà soát và phản hồi nghi vấn với 43/60 điểm 10 tập trung tại dải số báo danh của trường THPT chuyên của tỉnh này.

Theo dữ liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, toàn tỉnh Lào Cai có 19.338 thí sinh dự thi môn Toán. Điểm trung bình môn thi này của tỉnh đạt 4,88 điểm, với hơn 56,7% bài thi dưới mức 5 điểm. Đáng chú ý, toàn tỉnh ghi nhận 60 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối.

Sau khi có kết quả, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết phân tích dữ liệu và đặt nghi vấn về tính khách quan khi có tới 43/60 điểm 10 tập trung tại dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257 (gồm 346 thí sinh).

Ngày 8-7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai khẳng định cụm thí sinh đạt nhiều điểm 10 trên dữ liệu là của Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Kết quả này minh bạch, khách quan và phản ánh đúng năng lực, bề dày thành tích của học sinh.

Qua rà soát chi tiết công tác coi thi và chấm thi, 43 điểm 10 môn Toán của trường được phân bố đều ở 23 mã đề khác nhau, nằm tại 6 phòng thi. Các điểm số tuyệt đối này chỉ tập trung ở học sinh các lớp chuyên thuộc khối Khoa học tự nhiên, gồm: Toán, Tin học, Vật lý và Hóa học. Không xuất hiện tình trạng điểm cao môn Toán bất thường hay dàn trải ở các học sinh thuộc lớp chuyên khối Khoa học xã hội.

Hồ sơ của nhóm thí sinh này cũng phù hợp kết quả thi cử. Cụ thể, 100% học sinh đạt điểm 10 môn Toán đều duy trì học lực Giỏi liên tục trong cả 3 năm học (lớp 10, 11 và 12) tại trường chuyên của tỉnh, với điểm tổng kết môn Toán luôn ở mức cao.

Trong số các em đạt điểm tuyệt đối, có 18 em từng đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp; 16 em đã đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào các trường đại học tốp đầu cả nước như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương...

Bên cạnh đó, nhiều học sinh đang sở hữu thành tích xuất sắc trong các kỳ thi đánh giá năng lực và các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế uy tín (MOS, SAT, HSA, TSA, SPT...).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai khẳng định điểm của những bài thi trên hoàn toàn phù hợp với logic giáo dục, là kết quả xứng đáng cho quá trình học tập thực chất của học sinh và định hướng đào tạo giáo dục mũi nhọn của địa phương.