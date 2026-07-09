Chủ động hoàn thành các mặt công tác trọng tâm của lực lượng Cảnh vệ

ANTD.VN - Sáng 9-7-2026, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh vệ.

6 tháng đầu năm 2026, phát huy tinh thần thi đua Ba nhất, CBCS lực lượng Cảnh vệ đã đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác trọng tâm.

Nổi bật, công tác nghiệp vụ tiếp tục được triển khai toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu và mang tính dự báo chiến lược.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ trì Hội nghị

6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì và phối hợp bảo vệ an toàn trên 3.000 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước; 53 đoàn khách cấp cao quốc tế; 50 sự kiện đặc biệt quan trọng; tổ chức đón tiếp, hướng dẫn an toàn trên 1 triệu lượt khách vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, chu đáo và trọng thị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại tá Phạm Văn GIáp - Trưởng phòng Tham mưu, tác chiến

Đặc biệt, lực lượng Cảnh vệ đã trực tiếp tham gia bảo vệ thành công Đại hội XIV của Đảng; ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào công tác bảo vệ như hệ thống kiểm soát ra, vào bằng thẻ gắn chíp điện tử RFID, tích hợp camera phân tích hình ảnh, nhận diện khuôn mặt tại các khu vực tổ chức Đại và địa điểm lưu trú của đại biểu…

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá Nguyễn Văn Đông - Phó Tư lệnh

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã chuyển đổi phương thức tuyên truyền, đổi mới tư duy và cách thức tổ chức giáo dục chính trị theo hướng ứng dụng công nghệ số, sinh động hóa nội dung; đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, tập luyện thể dục thể thao; công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhất là bồi dưỡng, tập huấn tại nước ngoài có nhiều bước phát triển mới.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác nghiệp vụ cảnh vệ; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hành lang pháp lý, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Thiếu tướng Võ Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Công tác nghiệp vụ có sự chuyển biến tích cực theo hướng chuyên sâu; các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại được ứng dụng hiệu quả; vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật, phương tiện chuyên dùng được trang bị hiện đại, tiệm cận các mục tiêu năm 2030, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ.

Với những thành tích đạt được, 6 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba cho 15 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng Bằng khen cho 62 tập thể, cá nhân; Bộ Tư lệnh tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 274 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác...

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều - Phó Tư lệnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu, để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nắm, dự báo, phân tích đánh giá sát tình hình; tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống.

Nỗ lực, tích cực trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường ứng dụng, sử dụng vũ khí, phương tiện, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu tác chiến đa nhiệm.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với phong trào thi đua Ba nhất; chủ động làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, quản lý CBCS siết chặt kỷ cương, kỷ luật và điều lệnh CAND.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 04 về “Xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ...