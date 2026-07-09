Chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" tôn vinh 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân tại Hà Nội

Nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm và hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức nhằm tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, đồng thời lan tỏa giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Không gian nghệ thuật và trải nghiệm về hành trình 80 năm

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" diễn ra tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, nổi bật là khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, phố Đinh Tiên Hoàng và Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là điểm kết của hành trình nghệ thuật được tổ chức tại ba thành phố lớn, sau Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình khai mạc vào tối 9/7 tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, Hà Nội. Trong không gian bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình sẽ kết hợp nghi lễ, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và công nghệ hiện đại để khắc họa hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân qua các thời kỳ, gửi tới công chúng thông điệp về giá trị của bình yên và những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống yên bình của Nhân dân.

Lực lượng An ninh nhân dân.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" sẽ giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật phản ánh chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua các cuộc kháng chiến đến thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Không chỉ trưng bày tư liệu lịch sử, triển lãm còn dành không gian giới thiệu những thành tựu ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia. Người dân sẽ được trải nghiệm các mô hình về trí tuệ nhân tạo (AI), camera thông minh, UAV, bảo tàng số, quản lý xuất nhập cảnh, an ninh mạng cũng như tìm hiểu kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm công nghệ cao.

Đáng chú ý, Công an thành phố Hà Nội cũng xây dựng không gian trưng bày riêng, giới thiệu những dấu mốc nổi bật trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Công an Thủ đô Anh hùng. Bên cạnh các tư liệu, hiện vật lịch sử là những nội dung về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác an ninh, góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về sự đổi mới của lực lượng Công an Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Gala nghệ thuật tái hiện "dòng chảy" 80 năm An ninh nhân dân

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên", dự kiến diễn ra vào tối 12/7 tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nền tảng số. Chương trình do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Với chủ đề "Dòng chảy", Gala được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật tái hiện hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình tượng trưng cho sự bền bỉ, lặng thầm nhưng mạnh mẽ của những người chiến sĩ an ninh, luôn âm thầm bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Công tác chuẩn bị sự kiện của các đơn vị.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình sẽ tái hiện những cuộc đấu trí trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, những chuyên án tiêu biểu cùng hình ảnh người cán bộ an ninh gần dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", khẳng định truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ mới.

“Tổ quốc bình yên” không chỉ là hành trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng An ninh nhân dân, mà còn là lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả những hạnh phúc riêng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của nhân dân. Đó cũng là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có. Bình yên được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người luôn chọn đứng ở nơi khó nhất, nhận về mình phần thầm lặng nhất để Tổ quốc được bình yên, nhân dân được hạnh phúc.

Thông báo phân luồng của Công an thành phố Hà Nội phục vụ chương trình kỷ niệm.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm này, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân sẽ diễn ra vào sáng 11/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước sẽ trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng An ninh nhân dân nhằm ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.