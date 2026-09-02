Cảnh sát giao thông Thủ đô xử lý gần 4.700 trường hợp vi phạm, phạt hơn 11 tỷ đồng dịp Quốc khánh

ANTD.VN - Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng CSGT Thủ đô đã xử lý gần 4.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng. Qua đó, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giữ vững giao thông an toàn, thông suốt, để người dân vui Tết Độc lập trong bình yên, trọn vẹn.

Ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, các phương án bảo đảm TTATGT đã được lực lượng CSGT chủ động xây dựng, tổ chức triển khai nghiêm túc. 100% quân số được huy động làm nhiệm vụ trong dịp lễ, tập trung vào những địa bàn, tuyến đường, nút giao có mật độ phương tiện cao, các bến xe, nhà ga, khu vực diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, vui chơi, giải trí. Cùng với đó, lực lượng CSGT phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã tổ chức phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Trên các tuyến đường, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CSGT thường trực giữa thời tiết nắng nóng, căng mình điều tiết dòng phương tiện, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh đã trở thành điểm tựa bình yên cho người dân trong những ngày Tết Độc lập. Công tác bảo đảm an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao trên địa bàn Thành phố cũng được triển khai nghiêm túc, chủ động, góp phần giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối.

Tập trung kiểm tra, tuyên truyền đối với các phương tiện vận tải hành khách, không để vi phạm nhức nhối khiến người dân bức xúc

Cùng với việc điều tiết, hướng dẫn giao thông, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được triển khai quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung vào những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã xử lý 4.697 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 11,1 tỷ đồng, tạm giữ 1.412 phương tiện, tước giấy phép lái xe 42 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 459 trường hợp.

Đội Cảnh sát giao thông số 8 xử lý vi phạm đối với phương tiện vận tải

Đáng chú ý, lực lượng CSGT đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 123 trường hợp vi phạm tốc độ, 85 trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra, xử lý nghiêm không chỉ nhằm răn đe, phòng ngừa vi phạm mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong nhân dân.

Đã xử lý 1.154 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Kết quả cho thấy những nỗ lực đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong dịp nghỉ lễ, toàn địa bàn xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 10 người bị thương, giảm 10 vụ, giảm 5 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đặc biệt, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn liên quan đến rượu, bia và xe ô tô vận tải hành khách; không xảy ra chống người thi hành công vụ liên quan đến CSGT, đua xe trái phép hay tụ tập phương tiện gây rối TTCC.

Các trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý, "không có vùng cấm, không ngoại lệ"

Đằng sau những con số là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng cán bộ, chiến sĩ. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, CBCS các đơn vị chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, duy trì chế độ trực ban, trực chiến, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.

Xuyên lễ làm nhiệm vụ, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã và đang cùng toàn lực lượng Công an Thủ đô giữ bình yên cho từng tuyến phố

Không nghỉ lễ, không ngơi nhiệm vụ, lực lượng Công an thành phố nói chung, CSGT nói riêng đã chủ động vào cuộc từ sớm, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT. Sự hiện diện của lực lượng trên từng tuyến đường không chỉ góp phần giữ cho giao thông an toàn, thông suốt mà còn thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, để mỗi người dân được đón Tết Độc lập trong bình yên, an toàn và trọn vẹn.