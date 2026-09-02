Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm trong tối Quốc khánh 2-9

ANTD.VN - Tối 2-9, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 81 năm Quốc khánh tại 5 trận địa, thời gian từ 21h đến 21h15.

Các điểm bắn gồm: trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới; trước Bưu điện Hà Nội; đảo Dừa, Công viên Thống Nhất; đường đua F1, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân (Tây Hồ).

Tại khu vực trung tâm, người dân có thể lựa chọn các vị trí quanh hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các tuyến phố đi bộ lân cận. Các quán cà phê, nhà hàng, skybar và khách sạn cao tầng cũng là lựa chọn phù hợp để ngắm pháo hoa từ trên cao.

Ở Công viên Thống Nhất, không gian ven hồ Bảy Mẫu được đánh giá thuận lợi cho việc quan sát. Trong khi đó, khu vực Mỹ Đình có tầm nhìn rộng tại quảng trường trước sân vận động và các tuyến đường lân cận.

Tại Tây Hồ, các tuyến Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ cũng có nhiều vị trí hướng ra mặt hồ. Người dân được khuyến cáo di chuyển sớm, chủ động lựa chọn vị trí và tránh các khu vực có nguy cơ ùn tắc vào thời điểm sát giờ bắn.