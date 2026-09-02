Công an xã Kiều Phú trồng cây xanh tại các trường học

ANTD.VN - Trước thềm năm học mới, Công an xã Kiều Phú, Hà Nội đã tổ chức trao tặng và trồng 50 cây xanh tại các điểm trường: Trường Mầm non Kiều Phú 2, Trường Tiểu học Kiều Phú 3 và Trường THCS Kiều Phú 2.

Hoạt động có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cán bộ, giáo viên các nhà trường và đại diện địa phương. Ngay sau lễ trao tặng, các đại biểu đã cùng trồng, tưới nước, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường học, góp phần cải thiện cảnh quan, tạo môi trường học tập xanh, sạch, đẹp cho học sinh trước thềm năm học mới.

CBCS Công an xã và các thầy cô tại các trường trồng cây

Những cây xanh được trồng tại khuôn viên các trường không chỉ góp phần tạo bóng mát, cải thiện môi trường học tập mà còn góp phần giáo dục học sinh ý thức bảo vệ thiên nhiên, xây dựng nếp sống xanh, thân thiện với môi trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào trồng cây, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kiều Phú chăm sóc cây sau khi trồng.

Việc trồng cây không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của lực lượng Công an cơ sở với ngành Giáo dục trong xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và bền vững.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kiều Phú chăm sóc cây sau khi trồng.

Thông qua hoạt động, Công an xã Kiều Phú tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an, nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác chăm lo, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động thiết thực này góp phần hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đồng thời thể hiện vai trò của lực lượng Công an xã trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay xây dựng địa phương ngày càng xanh, sạch, đẹp.