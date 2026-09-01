Đổ gục trên đường về quê vì kiệt sức, người đàn ông được Cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời

ANTD.VN - Bị vật thể lạ rơi vào mắt khiến rách 2/3 giác mạc, anh Hà Văn Thạch vẫn cố điều khiển xe máy từ Hà Nội về Phú Thọ. Khi sức lực cạn kiệt, anh gục xuống bên đường và điều bất ngờ đã đến khi gặp chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Sáng 1/9/2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 9, Công an Hà Nội do Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Đội trưởng làm Tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến khu vực đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, tổ công tác phát hiện một người đàn ông nằm gục trên xe mô tô BKS 19G1-204.18 tại khu vực ven đường.

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã đến hỏi thăm, kiểm tra tình trạng sức khỏe và tìm hiểu nguyên nhân. Người đàn ông được xác định là anh Hà Văn Thạch, sinh năm 1986, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ. Anh Thạch hiện đang làm thợ xây tại khu vực Tây Hồ, Hà Nội.

Anh Hà Văn Thạch do kiệt sức đã nằm gục bên đường và may mắn đã gặp được chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội

Theo anh Thạch, trong quá trình lao động, anh không may bị vật thể lạ rơi vào mắt, gây tổn thương nghiêm trọng, rách khoảng 2/3 giác mạc mắt trái. Sau khi đến thăm khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn tiền mua thuốc điều trị, anh đành một mình điều khiển xe máy trở về quê.

Tuy nhiên, khi đang trên đường về, tình trạng mắt sưng đau dữ dội, cơ thể mệt mỏi, kiệt sức khiến anh không thể tiếp tục điều khiển phương tiện. Đúng lúc này, anh được tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 phát hiện và hỗ trợ.

Nhận thấy sức khỏe của anh Thạch yếu, đang trong tình trạng đau đớn và cần được nghỉ ngơi, Trung tá Nguyễn Anh Tú đã chủ động đưa anh về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9. Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị bánh mì, sữa để anh Thạch ăn uống, hồi phục thể lực.

Không chỉ mang đồ ăn, nước uống cho anh Thạch, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 9 cũng đã sắp xếp phương tiện đưa người này về quê

Qua trao đổi với chị Duẩn, vợ anh Thạch, đơn vị được biết gia đình anh có hoàn cảnh khó khăn, neo người. Bản thân chị Duẩn không có Giấy phép lái xe nên không thể trực tiếp điều khiển phương tiện xuống Hà Nội đón chồng về quê.

Trước hoàn cảnh của người dân, Trung tá Nguyễn Anh Tú đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9. Sau khi nắm tình hình, chỉ huy đơn vị thống nhất hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc men cho anh Thạch, đồng thời liên hệ phương tiện taxi để đưa anh về tận quê nhà tại Phú Thọ an toàn.

Đối với xe mô tô BKS 19G1-204.18 của anh Thạch, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp nhận, đưa về đơn vị bảo quản cẩn thận. Đơn vị hẹn anh Thạch sau khi sức khỏe bình phục sẽ xuống nhận lại phương tiện.

Hành động kịp thời, thiết thực và đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 đã giúp anh Hà Văn Thạch vượt qua thời điểm khó khăn, bảo đảm an toàn trên hành trình trở về quê. Đây cũng là việc làm thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sự gần gũi, sẻ chia và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân đối với người dân trong lúc hoạn nạn.

Việc làm tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 tiếp tục góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, nhất là trong những ngày cả nước đang hướng tới Kỷ niệm Quốc khánh 2/9.