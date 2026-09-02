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Phóng sự ảnh: Cận cảnh những giờ khổ luyện của chiến sĩ tiêu binh Lăng Bác

Phú Khánh

 ANTD.VN - Đoàn 275 (Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) là đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt: Bảo đảm an ninh, sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các nghi lễ tại khu vực Lăng. Để có mặt trong đội hình 34 chiến sĩ tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ mỗi ngày tại Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ phải trải qua quá trình khổ luyện gắt gao, đổ bao mồ hôi trên bãi tập để đổi lấy những bước chân điều lệnh đều tăm tắp, không sai một nhịp.

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