Kịp thời trao trả tài sản bị đánh rơi cho người dân

ANTD.VN -Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, một cán bộ Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã nhặt được điện thoại và nhanh chóng xác minh, trao trả cho người dân.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bạch Mai, Hà Nội luôn duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra, kiểm soát, chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Chị Lê Thị Thu Trang vui mừng nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Khoảng 10h30 ngày 1/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, tổ công tác Công an phường phát hiện 1 chiếc điện thoại di động bị đánh rơi trước số nhà 117 Trần Đại Nghĩa.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã nhanh chóng xác minh, tìm kiếm người đánh rơi. Đến khoảng 11h45 cùng ngày, Công an phường đã liên hệ được với "khổ chủ" là chị Lê Thị Thu Trang (SN 1996), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội và tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả lại tài sản cho chị Trang.

Xúc động nhận lại tài sản, chị Lê Thị Thu Trang đã gửi thư cảm ơn Công an phường Bạch Mai, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và tinh thần hết lòng vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tận tụy, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, củng cố niềm tin của người dân với lực lượng Công an.