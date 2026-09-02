Giữ bình yên trên những tuyến đường về Lăng viếng Bác

ANTD.VN - Sáng 2-9, trong không khí trang nghiêm của ngày Quốc khánh, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng du khách quốc tế đã về Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường huyết mạch dẫn về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như Ngọc Hà, Đội Cấn, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, Chu Văn An, Hoàng Diệu…, mật độ người và phương tiện tăng cao. Nhiều đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh cùng đông đảo nhân dân từ các tỉnh, thành phố đã về Hà Nội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Các tuyến đường quanh lăng Bác có mật độ giao thông cao

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách về viếng Bác, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ với Công an các phường trên địa bàn, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.

Tại các nút giao và tuyến đường trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ CSGT có mặt từ sáng sớm, chủ động hướng dẫn, điều tiết phương tiện theo từng hướng, hạn chế phát sinh ùn tắc. Các tổ tuần tra lưu động được bố trí thường xuyên trên tuyến, kịp thời nắm tình hình và xử lý những tình huống phát sinh.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà cũng căng mình làm nhiệm vụ

Mặc dù lượng người và phương tiện tăng cao, giao thông tại các tuyến đường quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cơ bản được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Người dân và du khách chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, di chuyển theo từng khu vực, xếp hàng trật tự, góp phần giữ gìn không gian trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, cho biết đơn vị đã bố trí 100% quân số thực hiện nhiệm vụ tại các nút giao, tuyến đường trọng điểm xung quanh khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay từ sáng sớm.

Các tổ công tác chủ động nắm tình hình, điều tiết giao thông, đồng thời sẵn sàng xử lý nhanh những tình huống phát sinh, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách có thể di chuyển an toàn, thuận tiện khi về Quảng trường Ba Đình và vào Lăng viếng Bác.

Chủ động phân luồng, giúp bà con về viếng Lăng Bác được thuận lợi

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT còn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân trên đường về Lăng. Với những người cao tuổi, trẻ nhỏ hay các đoàn khách từ xa về Hà Nội, sự tận tình, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Thủ đô đã góp phần làm cho hành trình về Ba Đình thêm thuận lợi, trọn vẹn.

Trong dòng người về Lăng viếng Bác, có những cựu chiến binh, những gia đình đưa con nhỏ, những đoàn cán bộ, đoàn viên, thanh niên và cả những du khách lần đầu đến Hà Nội. Mỗi người một hành trình, nhưng cùng chung một sự thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày Quốc khánh của đất nước.

Người dân nhớ về Bác trong ngày Tết Độc lập nên kéo về rất đông

Giữa dòng người đông đúc ấy, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CSGT kiên trì đứng tại các nút giao, nhẹ nhàng hướng dẫn từng phương tiện, hỗ trợ từng người dân cũng là một phần bình dị của ngày lễ. Không ồn ào, nhưng sự có mặt đúng lúc, đúng nơi của lực lượng chức năng đã góp phần giữ cho những tuyến đường về Ba Đình được thông suốt, an toàn và nền nếp.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân và du khách có nhu cầu đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Quảng trường Ba Đình và các điểm di tích trên địa bàn cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp; tuân thủ hướng dẫn tổ chức giao thông của lực lượng chức năng; gửi, đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không dừng, đỗ tùy tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Cán bộ chiến sĩ căng mình làm nhiệm vụ dưới trời nắng nóng

Cùng với đó, mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của CSGT và các lực lượng chức năng; chủ động nhường đường, giữ khoảng cách an toàn, nhất là tại những khu vực tập trung đông người.

Một ngày Quốc khánh thêm ý nghĩa khi những dòng người về Ba Đình được bình yên, trật tự; khi mỗi bước chân về Lăng Bác đều giữ được sự thành kính, văn minh. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ, lực lượng Công an Thủ đô đang góp phần nhỏ bé nhưng thiết thực để ngày lễ của đất nước diễn ra an toàn, trang nghiêm, để mỗi người dân khi trở về từ Quảng trường Ba Đình mang theo một cảm xúc đẹp về Thủ đô trong ngày Quốc khánh.

* Một số hình ảnh lực lượng chức năng phân luồng ngày người dân về Lăng viếng Bác: