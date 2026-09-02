Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện quanh phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lượng người và phương tiện đổ về khu vực trung tâm Hà Nội tăng cao, kéo theo nguy cơ phát sinh các điểm trông giữ xe tự phát, thu phí sai quy định. Trong 2 ngày 31/8 và 1/9, Công an phường Cửa Nam đã kiểm tra 10 điểm trông giữ xe, phát hiện 5 điểm không phép, xử phạt tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Nguy cơ phức tạp tái diễn

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, trong khi nhiều người dân rời Hà Nội về quê thăm thân, đi du lịch, tại khu vực trung tâm Thủ đô, đặc biệt quanh không gian phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm, lượng người và phương tiện vẫn được dự báo tăng cao. Đây là thời điểm các hoạt động vui chơi, tham quan diễn ra sôi động, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các điểm trông giữ phương tiện tự phát, không phép hoặc tình trạng thu phí không đúng quy định.

Theo Công an phường Cửa Nam, thời gian gần đây, địa bàn khu vực trung tâm Hà Nội được bổ sung nhiều điểm tham quan, vui chơi, thu hút đông người dân và du khách như Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian quanh hồ, Phố Sách...

Công an phường Cửa Nam kiểm tra bãi trông giữ xe tại 38C Hai Bà Trưng

Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2-9, khu vực hồ Hoàn Kiếm có 2 điểm tổ chức bắn pháo hoa, dự kiến thu hút rất đông người dân từ các tỉnh, thành phố lân cận, cũng như người dân tại các xã ngoại thành vào trung tâm Hà Nội vui chơi, tham quan.

Nhu cầu gửi phương tiện theo đó tăng cao, trong khi các điểm trông giữ xe được cấp phép trên địa bàn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Từ đây, tình trạng xuất hiện các điểm trông giữ phương tiện không phép có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, theo Công an phường Cửa Nam, thực tế cho thấy có trường hợp người dân biết điểm trông giữ không được cấp phép nhưng vẫn lựa chọn gửi xe do thuận tiện cho việc đi lại, vui chơi. Trong khi đó, tại một số thời điểm vắng lực lượng chức năng, một số điểm trông giữ phương tiện vì lợi nhuận đã tranh thủ sử dụng quá diện tích được phép, tổ chức trông giữ ngoài phạm vi quy định hoặc thu phí cao hơn mức quy định.

Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông mà còn dễ phát sinh bức xúc trong nhân dân, nhất là trong những ngày lễ khi nhu cầu gửi xe tăng đột biến.

Không chỉ lập biên bản với các vi phạm, lực lượng Công an còn tuyên truyền, khẳng định sẽ triển khai lực lượng bí mật kiểm tra xuyên suốt ngày 2-9, nếu phát hiện tiếp tục tái phạm sẽ xử lý "căng"

Trước tình hình trên, Công an phường Cửa Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa. Đơn vị đã tham mưu UBND phường tổ chức 2 điểm trông giữ phương tiện miễn phí tại Trường THPT Trần Phú và Trường THCS Trưng Vương, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu gửi xe của người dân, hạn chế tình trạng phương tiện tập trung tại các điểm tự phát.

Cùng với đó, Công an phường tổ chức tuyên truyền lưu động trên tuyến phố Hai Bà Trưng, nhắc nhở người dân khi có nhu cầu gửi phương tiện cần lựa chọn các điểm trông giữ được cấp phép, thực hiện việc trả phí theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền cũng được phối hợp với các cơ quan báo chí nhằm thông tin đến người dân khi đến địa bàn phường cần chủ động gửi phương tiện đúng nơi quy định, vừa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vừa bảo vệ quyền lợi và an toàn của chính mình.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Không chỉ tuyên truyền, lực lượng Công an phường Cửa Nam đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, trong đó có việc hóa trang kiểm tra tại các tuyến đường, tập trung vào những khu vực giáp không gian phố đi bộ, nơi dự kiến có mật độ người và phương tiện tăng cao.

Trong 2 ngày 31-8 và 1-9, Công an phường đã kiểm tra 10 điểm trông giữ phương tiện xung quanh khu vực không gian phố đi bộ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 điểm trông giữ phương tiện không phép, gồm các điểm tại số 21, 22 và 40 phố Hai Bà Trưng; số 13 phố Bà Triệu và số 32 phố Lý Thường Kiệt.

Với các vi phạm được phát hiện, Công an phường Cửa Nam đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 điểm trông giữ phương tiện không phép, mức phạt 12,5 triệu đồng/điểm, tổng số tiền xử phạt là 62,5 triệu đồng.

Trong hai ngày 31-8 và 1-9, Công an phường Cửa Nam đã xử lý 5 bãi xe vi phạm trên địa bàn

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô về công tác bảo đảm trật tự tại các điểm trông giữ phương tiện trong dịp lễ, Trung tá Lê Văn Thinh - Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam, cho biết, đơn vị xác định việc kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện là một trong những nội dung cần tập trung trong thời gian cao điểm.

Theo Trung tá Lê Văn Thinh, ngoài các điểm trông giữ không phép, lực lượng Công an cũng đặc biệt lưu ý tình trạng các điểm được cấp phép nhưng có biểu hiện “nhập nhèm” về giá vé, thu cao hơn quy định, mở rộng diện tích trông giữ hoặc tận dụng thời điểm đông người để thu lợi. Đây là những hành vi dễ gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và du khách.

“Quan điểm của Công an phường là phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm, không để tình trạng lợi dụng nhu cầu gửi xe tăng cao trong dịp lễ để thu lợi bất chính, gây bức xúc trong nhân dân”, Trung tá Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Công an phường Cửa Nam cũng khuyến cáo người dân khi đến khu vực trung tâm Hà Nội vui chơi, tham quan, xem pháo hoa cần chủ động lựa chọn các điểm trông giữ phương tiện được cấp phép; không vì tiện lợi trước mắt mà gửi xe tại các điểm tự phát, không phép. Người dân cần quan sát thông tin về mức phí, chủ động yêu cầu thực hiện thu phí đúng quy định và phản ánh kịp thời tới lực lượng chức năng nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Việc phát hiện các bãi xe tự phát không chỉ đảm bảo ANTT mà còn tránh gây bức xúc cho người dân

Trong ngày 2-9, dự báo lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, tham quan và xem bắn pháo hoa sẽ rất đông. Công an phường Cửa Nam cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn đến hết 24h ngày 2-9, tập trung tại các tuyến đường giáp khu vực phố đi bộ và những nơi có nguy cơ phát sinh điểm trông giữ phương tiện tự phát.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý không chỉ nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh, an toàn, tạo điều kiện để người dân và du khách yên tâm vui chơi trong dịp Quốc khánh.

Công an phường Cửa Nam khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là những hành vi lợi dụng nhu cầu gửi xe tăng cao để hoạt động trông giữ không phép, thu phí sai quy định, không để phát sinh các điểm nóng hoặc tình trạng gây bức xúc trong nhân dân.