Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng từ sớm, chủ động đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Phân luồng từ sớm, sẵn sàng trên từng tuyến, từng địa bàn

Sau 5 ngày người dân về quê thăm thân, du lịch trọn vẹn, để chủ động giảm áp lực giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ, lực lượng CSGT Hà Nội xác định ngay từ chiều, tối 1-9 sẽ có một bộ phận người dân lựa chọn trở lại Thủ đô sớm. Lưu lượng phương tiện theo đó có thể tăng nhanh trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các trục hướng tâm.

Các tuyến, khu vực được dự báo có nguy cơ chịu áp lực lớn gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Lực lượng CSGT đã sẵn sàng đón người dân trở lại Hà Nội từ khắp các cửa ngõ hướng về trung tâm Thủ đô

Theo phương án được triển khai, các đội CSGT phụ trách địa bàn chủ động theo dõi lưu lượng phương tiện trên các tuyến, kịp thời nhận diện những khu vực có nguy cơ ùn ứ để tổ chức phân luồng từ xa. Mục tiêu là hạn chế phương tiện dồn tập trung vào một tuyến hoặc một nút giao, đồng thời chủ động tạo các hướng lưu thông thay thế khi cần thiết.

Phòng CSGT huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga và những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Các tổ công tác duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh tai nạn giao thông, phương tiện hư hỏng, vật cản trên đường cũng như các tình huống đột xuất có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Dưới cái nắng gay gắt, những chiến sĩ CSGT vẫn tập trung làm nhiệm vụ, đảm bảo bà con an toàn trên mọi nẻo đường

Tại cửa ngõ phía Nam, các tổ công tác tập trung theo dõi dòng phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 1A và đường trục phía Nam đi vào khu vực trung tâm. Khi lưu lượng phương tiện tăng cao hoặc phát sinh sự cố, các tổ công tác chủ động phối hợp phân luồng tại nút giao Cầu Giẽ - Quốc lộ 1A, cầu chui Vạn Điểm, nút giao Ga Thường Tín, nút giao Pháp Vân và các tuyến kết nối với Vành đai 3.

Ở hướng Tây và Tây Bắc, lực lượng được bố trí trên Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 cùng các nút giao với Quốc lộ 21A. Các lộ trình qua đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh 316 và đường tỉnh 317 cũng được chuẩn bị nhằm giảm áp lực trong trường hợp phương tiện tập trung đông trên các trục chính.

Đối với hướng Bắc và Đông Bắc, Phòng CSGT phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương liên quan theo dõi tình hình trên các tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 2A và Quốc lộ 3. Tại các điểm giao cắt với Quốc lộ 18, đường Võ Văn Kiệt và tuyến Võ Nguyên Giáp, lực lượng chức năng được bố trí sẵn sàng phân luồng khi lưu lượng phương tiện gia tăng.

Tình hình giao thông ngày 1-9 trên khắp các tuyến đường Hà Nội đều duy trì trạng thái ổn định, thông thoáng

Trong sáng 1-9, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Một số tuyến, khu vực như cầu Mai Lĩnh, Quốc lộ 6, cầu Đền Lừ - Tam Trinh lưu thông thuận lợi, chưa ghi nhận ùn tắc kéo dài hoặc tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cửa ngõ.

Tuy nhiên, lực lượng CSGT không chủ quan mà tiếp tục duy trì quân số ứng trực, bởi áp lực giao thông được dự báo sẽ tăng từ chiều, tối khi dòng phương tiện bắt đầu quay trở lại Hà Nội.

Tinh thần xuyên suốt của phương án là chủ động từ sớm, từ xa, không chờ đến khi ùn tắc hình thành mới xử lý. Mỗi cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các vị trí trọng điểm đều trong trạng thái sẵn sàng, kịp thời có mặt khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm cho người dân có hành trình trở về Thủ đô an toàn, thuận lợi.

Phát huy camera AI, điều hành giao thông bằng dữ liệu thời gian thực

Cùng với việc bố trí lực lượng trực tiếp trên đường, Phòng CSGT Hà Nội tăng cường khai thác hệ thống giao thông thông minh, đặc biệt là hệ thống camera AI, nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm các nguy cơ ùn tắc, tai nạn và hỗ trợ chỉ huy, điều hành giao thông từ xa.

Đại diện Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội cho biết, phương án bảo đảm TTATGT đã được triển khai đến 100% các đơn vị. Lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường được kết hợp với hệ thống giám sát, qua đó nâng cao khả năng nắm bắt tình hình, phát hiện nhanh những điểm bất thường và tổ chức xử lý kịp thời.

Không chỉ điều tiết giao thông trên các tuyến phố, hệ thống camera AI "trực chiến", sớm phát hiện các điểm "nóng" ùn tắc nếu có để kịp thời có phương án xử lý

Từ dữ liệu thu nhận của hệ thống camera AI, lực lượng chỉ huy có thể nhận diện những khu vực lưu lượng phương tiện tăng đột biến, điều động tổ công tác đến xử lý, đồng thời phát cảnh báo, hướng dẫn lộ trình thay thế qua hệ thống màn hình LED điện tử tại các cửa ngõ, nút giao và tuyến huyết mạch.

Tại những khu vực có nguy cơ cao như Vành đai 3, nút giao Pháp Vân, cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long hay trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân, việc khai thác dữ liệu thời gian thực giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong công tác điều tiết giao thông. Khi phát hiện dấu hiệu phương tiện tập trung đông hoặc xảy ra sự cố, các phương án phân luồng có thể được triển khai sớm, hạn chế tình trạng ùn tắc lan rộng.

Thông tin từ camera AI, hệ thống màn hình LED, phản ánh của người dân và dữ liệu từ các tổ công tác trực tiếp trên đường được kết nối, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Qua đó, lực lượng CSGT hướng dẫn phương tiện chuyển hướng, giải quyết nhanh các sự cố, không để một va chạm nhỏ, phương tiện hư hỏng hoặc vật cản trên đường phát triển thành điểm ùn tắc kéo dài.

Ý thức được nâng lên, người dân cơ bản chấp hành đèn tín hiệu dưới sự giám sát của các "mắt thần AI"

Song song với công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn đột ngột, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, dừng, đỗ không đúng quy định.

Việc xử lý được thực hiện kết hợp giữa camera giám sát, tuần tra lưu động và thông tin phản ánh của người dân, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự trên các tuyến đường.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp; theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển, hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ trong những thời điểm mật độ phương tiện tăng cao. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, không dừng, đỗ tùy tiện.

Song song với đó là tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền đối với các phương tiện vận tải hành khách, không để vi phạm nhức nhối khiến người dân bức xúc

Các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì ứng trực, phân luồng cho đến khi tình hình giao thông trở lại bình thường; chủ động xử lý ngay từ khi xuất hiện các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hà Nội đã sẵn sàng đón người dân quay trở lại học tập và làm việc

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí lực lượng từ sớm, từ xa và phát huy hiệu quả các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã sẵn sàng đón người dân từ các tỉnh, thành phố trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ, bảo đảm những hành trình trở về Hà Nội học tập, làm việc được an toàn, thuận lợi, thông suốt.