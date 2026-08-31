An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Quảng Ngãi 6 lần động đất trong sáng nay

0 bình luận
Hải Dương

ANTD.VN -Trong sáng sớm nay 31/8, khu vực xã Măng Bút, Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) đã liên tiếp xảy ra 6 trận động đất.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, cho biết từ 0h40 đến 3h28 sáng 31/8, khu vực xã Măng Bút xảy ra 6 trận động đất.

Trận mạnh nhất xảy ra lúc 0h40, có độ lớn 4,0. Năm trận tiếp theo có độ lớn 2,6-3,2 richter, xảy ra trong khoảng gần ba giờ, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Khu vực xảy ra động đất thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là nơi thường xuyên ghi nhận động đất kích thích trong những năm gần đây.

antd-dong-dat-quang-ngai.png
Khu vực xảy ra động đất tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Viện Các khoa học Trái đất, động đất kích thích liên quan đến hoạt động tích nước hồ chứa, thường có cường độ yếu hoặc trung bình và ít khi gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các chuyên gia từng nhận định động đất kích thích tại khu vực này có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí khoảng 10 năm mới dần ổn định. Tuy nhiên, khả năng xảy ra động đất có độ lớn trên 5,5 là thấp.

Tin liên quan

Từ khóa:

#động đất Quảng Ngãi #động đất kon plong #động đất kích thích #động đất măng bút

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng