Vẫn còn 97 nhà bị ngập ở Hà Nội và Lạng Sơn

ANTD.VN -Thông tin từ Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 1/9, vẫn còn 97 nhà bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài những ngày qua.

Tại các địa phương bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài như Lạng Sơn, Hà Nội, Sơn La, Bắc Ninh, Cao Bằng...hiện nước đã rút. Chính quyền các địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên hiện vẫn còn 97 nhà bị ngập (Lạng Sơn 14; Hà Nội 83); 133 hộ ở Lạng Sơn bị chia cắt do đường vào bị ngập.

170 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn (Lạng Sơn 103; Quảng Ninh 54; Hà Nội 08; Phú Thọ 04; Thanh Hóa 01).

Lực lượng tại chỗ tại các địa phương luôn sẵn sàng người và phương tiện tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn sau khi nước rút.

Về giao thông: Hiện còn 07 điểm giao thông bị sạt lở (Lạng Sơn 06; Thanh Hóa 01), 04 điểm giao thông bị ngập úng tại Lạng Sơn (giảm 07 điểm so với báo cáo nhanh ngày 30/8).

Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để khẩn trương khắc phục, sớm thông tuyến.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang có nguy cơ hình thành cơn bão số 5.

Trước đó, ngày 31/8/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 48/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển.