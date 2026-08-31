Quảng Ninh và các tỉnh ven biển chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 31/8/2026, vùng áp thấp suy yếu trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 04h00 ngày 31/8/2026, vị trí tâm ATNĐ vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 04 giờ ngày 01/9, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm 31/8, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Hồ Chí Minh và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; ngoài ra vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển.

Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ 119,5 - 114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.