Thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các vụ việc gây rối an ninh, trật tự

ANTD.VN - Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn địa bàn, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết hoạt động gây rối an ninh, trật tự...

Phường Hai Bà Trưng sau sáp nhập có diện tích 2,65km2 và hơn 87.000 người, là địa bàn trung tâm có vị trí quan trọng về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của Thành phố, đặt ra thách thức vô cùng lớn trong công tác quản lý hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng chống tội phạm.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết hoạt động gây rối an ninh, trật tự

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn địa bàn, Công an phường Hai Bà Trưng đã tổ chức thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết hoạt động tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh, trật tự.

Tổ công tác gồm 3 đồng chí Phó Trưởng Công an phường và thành viên các tổ An ninh, Tổng hợp, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực và Phòng chống tội phạm với nhiệm vụ chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy và kỷ luật Công an nhân dân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có mặt đúng thời gian, vị trí khi có lệnh huy động.

Thực hiện công tác nắm tình hình, dự báo, phát hiện sớm nguy cơ phát sinh các điểm nóng, tập trung đông người trái pháp luật, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Khi có tình huống phát sinh, nhanh chóng tập trung lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ, triển khai phương án tác chiến ban đầu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm.

Chủ động phối hợp Ban chỉ huy Quân sự phường, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức đoàn thể phường để huy động lực lượng hỗ trợ khi cần thiết theo chỉ đạo của chỉ huy.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của CBCS trong chấp hành quy định của pháp luật, giữ gìn lễ tiết tác phong, lời nói, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân trong khi làm nhiệm vụ.