Định hướng giáo dục nghề nghiệp để người học sớm tham gia thị trường lao động

ANTD.VN - Năm học 2026-2027, giáo dục nghề nghiệp tập trung đào tạo nhân lực kỹ năng cao thuộc các lĩnh vực STEM, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa, năng lượng xanh và các ngành, nghề mới, ngành, nghề có nhu cầu nhân lực cao.

Từng bước đưa giáo dục trung học nghề vào thực tiễn

Năm học 2026-2027, Giáo dục nghề nghiệp triển khai nhiệm vụ trọng tâm với mô hình trung học nghề đối với người học đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS; bảo đảm kết hợp kiến thức chương trình THPT với kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện để người học sớm tham gia thị trường lao động và tạo nền tảng để tiếp tục học lên.

Bộ GDĐT tiếp tục xây dựng và ban hành kiến thức chương trình THPT trong chương trình giáo dục trung học nghề phù hợp với nhóm ngành, nghề; đồng thời đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông, GDNN, GDTX, gia đình và doanh nghiệp; xây dựng các lộ trình học tập linh hoạt, liên thông giữa các trình độ trong GDNN và giữa GDNN với đại học.

GDNN tập trung đào tạo nhân lực kỹ năng cao thuộc các lĩnh vực STEM, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tự động hóa, năng lượng xanh và các ngành, nghề mới, ngành, nghề có nhu cầu nhân lực cao; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức quốc tế trong xây dựng chương trình, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực kỹ năng cao.

Bộ GDĐT đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở GDNN; gắn nghiên cứu với đào tạo và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn.

GDNN tập trung đào tạo nhân lực kỹ năng cao thuộc các lĩnh vực STEM trong năm học này.

Đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy học, kiểm tra, đánh giá

Năm học 2026-2027, các cơ sở GDNN triển khai phát triển năng lực số, năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo và bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho người học phù hợp với yêu cầu của từng trình độ đào tạo; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, học tập, kiểm tra, đánh giá và quản lý đào tạo.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số phải bảo đảm liêm chính học thuật, minh bạch việc sử dụng trí tuệ nhân tạo khi có yêu cầu, bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm chuyên môn, học thuật của người học và nhà giáo.

Đối với GDTX, các cơ sở giáo dục tổ chức phát triển năng lực số, giáo dục trí tuệ nhân tạo và an toàn mạng phù hợp từng cấp học theo Khung năng lực số, Khung giáo dục trí tuệ nhân tạo và hướng dẫn của Bộ GDĐT; hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, trung thực; phòng ngừa sự phụ thuộc, lạm dụng công nghệ và các nguy cơ trên môi trường số.

Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác kiểm tra, đánh giá trong GDTX tiếp tục được đổi mới theo hướng khách quan, công bằng, vì sự tiến bộ của người học. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, chú trọng đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng, làm bài theo khuôn mẫu.

Bộ GDĐT cũng yêu cầu tổ chức giáo dục STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phù hợp với mục tiêu chương trình, điều kiện của cơ sở giáo dục, năng lực và đặc điểm của người học. Không tổ chức giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật theo phong trào, nặng sản phẩm trình diễn, thiếu chiều sâu chuyên môn hoặc làm phát sinh chi phí không cần thiết.