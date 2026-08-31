Hướng dẫn tiêu chuẩn lựa chọn Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn và tiêu chí lựa chọn cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập.

Bộ Nội vụ đã có trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Bình gửi đến sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó cử tri đề nghị sớm ban hành quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và tiêu chí lựa chọn cán bộ thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập.

Trong đó, cử tri quan tâm đến trình độ, độ tuổi, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp yêu cầu quản trị cộng đồng trong giai đoạn mới, đồng thời nghiên cứu nâng mức phụ cấp đối với cán bộ thôn, tổ dân phố nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Trả lời nội dung này, về tiêu chuẩn Bí thư chi bộ, Bộ Nội vụ dẫn lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Quy định của Bộ Chính trị thì việc quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ thuộc thẩm quyền của các tỉnh, thành ủy.

Về tiêu chuẩn với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 185/2026 đã quy định tiêu chuẩn chung.

Cụ thể, nhóm này là công dân Việt Nam cư trú thường xuyên tại địa bàn xã, phường, đặc khu từ 21 tuổi trở lên, ưu tiên người trong độ tuổi lao động theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời phải có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã giao; khuyến khích lựa chọn người có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tổ trưởng cũng cần có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; có khả năng lập kế hoạch, tổng hợp, thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, đồng thời không trong thời gian bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành bản án, quyết định của tòa án.

Nghị định cũng nêu rõ căn cứ quy định này và điều kiện thực tế của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

Như vậy theo Bộ Nội vụ, việc quy định cụ thể tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.