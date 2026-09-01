Chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh , xử lý nghiêm vi phạm

ANTD.VN - Đó là tinh thần mà chỉ huy Công an phường Từ Liêm, Hà Nội quán triệt đến cán bộ chiến sỹ Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm thông tin, là một địa bàn nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi có những địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao lớn của Thủ đô và đất nước như Sân vận động Mỹ Đình, Trung tâm Hội nghị Quốc gia... nên công tác bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam - 2-9.

CBCS Công an phường Từ Liêm tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

Vì thế ngay từ khi nhận kế hoạch của CATP về bảo đảm an ninh, trật tự dịp Quốc khánh 2-9, Công an phường Từ Liêm đã chủ động triển khai lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phố, địa bàn trọng điểm, nhất là những khu vực tập trung đông người, phương tiện và du khách.

Các tổ công tác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Những vòng bánh xe xuyên đêm giữ bình yên địa bàn

Song song với đó, Công an phường tập trung bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông và các hành vi vi phạm khác, góp phần xây dựng địa bàn Từ Liêm văn minh – an toàn – trật tự.

Trung tá Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm cho hay, trong nhận thức của một bộ phận nhân dân vẫn còn suy nghĩ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, lực lượng chức năng sẽ "nương tay" dẫn tới hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Song trên thực tế, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8 vừa qua, Công an phường đã chủ động, quyết liệt, tăng cường tuần tra, một mặt tuyên truyền, nhắc nhở người dân không có hành vi vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị; mặt khác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này, đảm bảo địa bàn sáng, xanh, sạch đẹp...

Với tinh thần “chủ động phòng ngừa – quyết liệt đấu tranh – xử lý nghiêm vi phạm”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “chủ động phòng ngừa – quyết liệt đấu tranh – xử lý nghiêm vi phạm”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Từ Liêm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.